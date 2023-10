La demanda de Fani Carbajo, ex de ‘La isla de las tentaciones’, contra un ex del Real Madrid

La famosa influencer y ex concursante de La isla de las tentaciones, Fani Carbajo, está siendo noticia estos días tras interponer una demanda contra un conocido ex futbolista del Real Madrid. La televisiva y habitual en realities y tertulias ha contado con pelos y señales todo lo ocurrido y asegura que el que fuera deportista le debe 7.500 euros, de ahí que vaya a llegar hasta el final de este turbio asunto.

Fani Carbajo acudió al programa de Fiesta para hacer pública la demanda que tiene interpuesta contra Rubén de la Red, que según ella le debe 7.5000 euros, «más lo que pagué a la inmobiliaria, el mes en curso». «Cojo el local en junio. Me dicen que tiene licencia, se firma en la inmobiliaria, el contrato, se hace la transferencia, pero luego resulta que no hay licencia y hay deudas en los suministros del local. Llamo a Tania, ex mujer del futbolista, y le digo que cómo puede ser que no tenga licencia. El de la inmobiliaria me dice que tiene, pero como tampoco tenía luz y agua, no podía hacer nada», explicó.

La versión de Fani Carbajo

La televisiva dio muchos más detalles: «El 30 de agosto me dan el alta el agua y le digo a Tania que hable con su marido, porque los dos meses de carencia los he perdido, no por culpa mía, sino porque me he comido un marrón que no es mío. Me dicen que sí y se firma todo».

La ex novia de Christofer no se va a quedar de brazos cruzados: «Llega enero y se meten dos personas conmigo a trabajar. Mi situación es que no puedo pagar yo sola todo y antes de tener un marrón con todos. Yo digo que me voy. Me dicen que vale, hablo con el ex ftubolista y le digo que me voy y se firma un contrato nuevo con ellos». El propio programa preguntó a De la Red por su versión de los hechos, y el ex madridista se ha pronunciado: «Ella no tenía ni un pavo por así decirlo, ¿sabes? No tenía dinero. Esta chica lo único que quiere es hacer noticia y buscar dinero de algún lado porque no tiene».

De la Red se pronuncia

«Ella se pensaba que con lo que ponían los socios, pues iban a ir hacia adelante y tal y se iban a escabullir… Entonces, ¿qué pasa? Que ella no paga. Quiere montar un negocio, pero ni entiende, ni sabe, ni está preparada. Esta viene aquí exigiendo y encima de malos modales, ¿sabes?», continuaba el ex del Real Madrid.

«Esta tía es una… Bueno, no voy a decir una palabrota. Cuando a mí ellos me paguen la nueva fianza, yo te pago tus tres mil y pico euros. Y ella pide doce mil, diez mil, o doce mil, pero tú estás, tú estás mal de la cabeza. Es que la gente aquí tiene una cara dura que no veas», finalizaba Rubén de la Red sobre esta situación y la demanda de Fani Carbajo, que fue más allá: «Me parece fatal que no sepa argumentar de otra forma que sea sin faltar el respeto. Si yo antepongo una demanda es por algo, que yo tengo mi trabajo. No estoy buscando dinero. Mi dinero tendrías que haberlo ingresado en la Comunidad de Madrid y eso es ilegal».