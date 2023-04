Cristóbal Soria no soporta otra victoria del Real Madrid

Cristóbal Soria ya ha eliminado al Chelsea de la lucha por la Champions League tras el triunfo por 2-0 del Real Madrid en la ida de cuartos de final. El ex delegado del Sevilla no puede aguantar ver a los blancos triunfales en la máxima competición europea y ya sólo le queda rogar a otros equipos que no sean el Barcelona.

«Todos nos encomendamos a ti», dijo el tertuliano de El Chiringuito colgando una imagen de Pep Guardiola. Cristóbal Soria vuelve a cometer la imprudencia de dar por eliminado a otro club como el Bayern de Múnich y además parece tener memoria muy corta después de que el Real Madrid ya apease la pasada temporada al City en las semifinales de Champions.

Cristóbal Soria, desde su salto a la fama, ha tenido que aguantar cinco Champions del Real Madrid viviendo uno de los mejores momentos históricos de la entidad. El tertuliano del programa dirigido por Josep Pedrerol se ha convertido en un talismán del madridismo con sus previsiones erróneas.