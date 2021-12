Fabio Coentrao, ex lateral portugués del Real Madrid, ha sorprendido a todos con su nueva vida. El ex futbolista luso dedica ahora sus días a la pesca, profesión a la que se siente profundamente unido ya que era el trabajo de su padre. «Mi felicidad es esta embarcación y esta es la vida que quiero llevar», ha reconocido el ex jugador de Benfica, en una entrevista en el canal portugués de televisión digital Empower Brand Channel.

La mayoría de los futbolistas que cuelgan las botas siguen de alguna manera ligados al deporte, bien en los despachos o preparándose para ser entrenador. Pero no todos toman el mismo camino, aunque no por ello renuncian a la felicidad. Es el caso de Fabio Coentrao, que ha sorprendido a muchos con su nueva vida: armador de barcos en Portugal , una profesión que defiende, además, «para las nuevas generaciones».

Coentrao llegó al Real Madrid en el verano de 2011 proveniente del Benfica. El defensa portugués se unió a los blancos por seis temporadas, aunque pasó algunas etapa cedido en el Mónaco y Sporting de Lisboa. Con 33 años, ha dejado atrás su carrera como futbolista y ahora está centrado en la pesca marítima, labor que le proporciona gran satisfacción. «La gente que ama el mar y que quiere vivir la experiencia del mar necesita seguir su voluntad, su sueño. Es un trabajo también para las nuevas generaciones», afirmó, en declaraciones a un medio portugués.

«Esta es la vida que quiero llevar»

«La vida en el mar no es una vergüenza, como mucha gente piensa. Es un trabajo como otro cualquiera. No sólo eso. El mar es precioso y lo necesitamos, debe haber gente trabajando aquí. Esta gente debe ser respetada como en cualquier otra profesión», añadió el ex lateral luso, emocionado con su nuevo proyecto en el que dice aspirar a contar con al menos diez barcos.

Coentrao dio más detalles de dónde le viene su pasión por el mar y la pesca. «Vengo aquí desde que nací. Mi padre tenía un barco, estaba en el sector de la pesca y solía ir mucho con él, me encantaba. Cuando tenía tiempo o estaba de vacaciones venía por aquí siempre que podía. Mi vida era el mar: el mar y pescar. Por supuesto, sabía que el fútbol un día acabaría y que debería tomar una nueva dirección en mi vida. Y mi felicidad es esta embarcación y esta es la vida que quiero llevar», confesó el ex defensa del Real Madrid.