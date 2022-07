Bombazo: Militao y Karoline Lima rompen a pocos días de ser padres

La noche del miércoles sorprendió a todos con un bombazo, una inesperada noticia que afecta directamente al vestuario del Real Madrid. El protagonista es Eder Militao, que ha roto con Karoline Lima a escasos días de ser padres de su bebé, una niña que llegará al mundo en breve. La ruptura ha sorprendido a todos porque la pareja parecía idílica en las redes sociales, pero vuelve a demostrarse que la realidad no siempre es lo que la gente publica en sus perfiles…

Militao y Karoline Lima iniciaron un romance hace algo más de un año. Todo iba tan bien en la relación que tan sólo cinco meses después anunciaron que iban a ser padres de una niña que llevará el nombre de Cecilia. Pero justo cuando la influencer brasileña se encuentra en la recta final del embarazo, ha anunciado públicamente su ruptura con el futbolista del Real Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROLINE LIMA. 🦋 (@karolinel)

Karoline Lima ha explicado lo sucedido a sus casi tres millones de seguidores en Instagram y ha tratado de calmar a todos, asegurando que se trata de «la mejor decisión» que han podido tomar después de intentar que la relación funcionara sin éxito. Además, insiste en que mantienen una buena relación por la hija que tendrán juntos en breve, y que lo hacen por el bien de la pequeña.

“Hemos decidido terminar y creemos que fue la mejor decisión. Siempre vamos a tener un vínculo que es Cecilia y ella siempre va a ser prioridad para nosotros, para nuestra vida, y es lo que realmente importa. Cada vez voy a estar mejor. Muchas gracias a todos por los mensajes. Soy fuerte, me he dado cuenta, y Cecilia es más fuerte todavía. Aparezco por aquí para tranquilizar a mis seguidores. Está todo bien. Después de volver de viaje, yo lo busqué a él, intenté resolver las cosas e intenté continuar, pero llegó un punto en el que vi que no va a continuar esto como una relación sentimental”, dijo Karoline Lima.