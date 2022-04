El asombroso cambio físico de un irreconocible Sneijder: preocupación por el ex madridista

Sin quererlo ni esperaro, Wesley Sneijder se ha convertido en uno de los protagonistas del día en clave deportiva. Y es que el ex futbolista holandés se está haciendo viral en las redes sociales por su irreconocible apariencia en un partido amistoso benéfico que ha jugado para recaudar fondos a favor de las víctimas de la guerra de Ucrania.

El mítico futbolista, ex del Real Madrid y de otros muchos equipos además de internacional con Holanda, se ha vuelto a vestir de corto para esta solidaria cita y ha preocupado a muchos por su estado físico. En las fotos del encuentro se ve un Sneijder muy pasado de peso, mucho más que cuando era jugador. Es algo que sin embargo no sorprende a nadie, pues meses después de anunciar su retirada en 2019 ya se le vio con bastante más peso.

El centrocampista que lideró a Países Bajos hasta el subcampeonato en el Mundial de 2010 en Sudáfrica ha regresado ha regresado a los terrenos de juego a los 37 años por esta buena causa, pero lo que quizás no esperaba es que iba a acaparar titulares en todo el mundo por su irreconocible figura. En las redes han comparado su caso con el de Nasri, aunque el holandés ha ganado bastante más peso que el francés por lo que se puede ver en las fotos.

La vida de Sneijder fuera del fútbol siempre ha estado rodeado de polémica, según contó el propio ex jugador en la biografía que publicó en 2019. Contó por aquel entonces que se estaba separando de su mujer y que su situación económica, pese a lo que había ganado en el fútbol, dejaba mucho que desear. “Yolanthe era la mujer de mis sueños. Lo arruiné todo y la perdí. No sé qué me ha llevado a esta situación. Ego, dinero, poder, lujuria…», decía.