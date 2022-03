Así es ‘Bombastic’, el nuevo restaurante de éxito de Asensio y Marcos Llorente

La carrera de un futbolista es corta, y como tal tratan de invertir bien su dinero con el objetivo de tener otras vías de ingresos cuando cuelguen las botas. Los sectores en los que invierten son varios y diferentes, aunque la hostelería siempre ha sido uno de los favoritos de los deportistas. Algunos se aventuran en solitario y otros lo hacen de manera conjunto, con es el caso de Marco Asensio y Marcos Llorente, máximos rivales sobre el césped y socios de un restaurante que abrió sus puertas hace unos meses en Madrid al que han llamado Bombastic.

No son los únicos inversores del establecimiento, un proyecto en el que también están inmersos otros futbolistas como Gerard Deulofeu e Ibai Gómez o la ex jugadora de baloncesto Amaya Valdemoro, ahora comentarista en televisión. Un restaurante situado en pleno corazón de Chueca que fue inaugurado por todo lo alto hace un par de semanas con muchas caras conocidas y generando una gran expectación.

El concepto casa con el nombre y la idea es que cada plato sea una explosión de sabor. Un restaurante que bien se podría dividir en dos, pues consta de dos cartas diferenciadas por completo, una de smoke grill centrada en la parrilla y los arroces y otra especializada en comida japonesa (Harakiri by Sr Ito). Al frente de su cocina se encuentra el chef Sergio Monterde, Raúl Romero, Agustín Murata y David González, que han creado una original carta que como decimos mezcla brasas, arroces y japo.

Es decir, en Bombastic puedes pedir desde sushi a verduras, ahumados, parrilla, burgers… Y disfrutarás de la comida en un local perfectamente decorado de estilo industrial en el que una de las paredes refleja el lema del restaurante: «Toxic people are not allowed (no se permiten personas tóxicas)». La idea es transmitir buen rollo a sus clientes a los que ofrecen también espectáculos musicales mientras disfrutan de su comida, elaborada con materia prima de calidad y a un precio asequible (unos 40 euros de media por persona).

Bombastic, situado en la plaza de Pedro Zerolo, es un restaurante en el que los encargados de la cocina han tenido voz y voto, pero los inversores también han contribuido con sus ideas y sugerencias. Marco Asensio, Llorente, Deulofeu, Amaya Valdemoro e Ibai Gómez han diseñado y pulido un concepto con el que quieren arrasar en la capital de España y por qué no expandirse, al igual que ha ocurrido con Naked & Sated, la propuesta más healthy de Llorente e Ibai Gómez que ya cuenta con cuatro restaurantes, tres en Madrid y uno en Bilbao.