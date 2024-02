Casillas sale en defensa de Xavi: «El fútbol no tiene memoria»

Iker Casillas ha salido en defensa de su amigo y ex compañero de selección Xavi Hernández ante el mal momento que está atravesando como técnico del FC Barcelona y que le llevó, hace unas semanas, a desvelar su renuncia al cargo una vez que finalice la temporada. Desde Las Vegas, donde el ex portero madridista se encuentra como embajador de La Liga para presenciar la Superbowl este fin de semana, Casillas ha lamentado la falta de paciencia que existe y la inmediatez que rige el fútbol actualmente.

«La pena del fútbol es que no tiene memoria. No recuerdas lo que has estado haciendo durante tanto tiempo. Él ha sido un jugador leyenda del club, él ha participado ahora como entrenador en el Barcelona, ganando una Liga la temporada pasada… pero esto tan rápido y tan inminente que te piden ya éxitos otra vez. Cada día, cada tres días», ha asegurado el portero que levantó el Mundial con España.

Además, ha querido apoyar la determinación del todavía entrenador blaugrana. «Seguramente habrá tomado la mejor decisión de cara a él y de cara a su familia y a lo general de su grupo. Si ha tomado esa decisión es que la tenía tomada desde hace mucho tiempo. En el fútbol español también a veces necesitamos un poquito de tener paciencia y de respetar a ciertas instituciones, leyendas… que pueden estar en ese puesto y que pueden dar mucho de sí», ha lamentado Casillas.

Repaso a la actualidad blanca

En una entrevista concedida al diario Marca, el mostoleño ha repasado también la actualidad de su equipo, el Real Madrid, del que alaba la gran temporada que está realizando en Liga y Champions pero avisa de lo complicado que será continuar ganando partidos. «La temporada es tranquila hasta que tengas alguna derrota y eso implique que quedes eliminado de una competición. Hace unas semanas perdimos en la Copa y eso hace otra vez que alguien pueda dudar un poco del compromiso que tienen los jugadores. Pero es verdad que en Champions y en Liga la temporada está siendo muy buena», ha reconocido.

El ex portero, que coincidió con Carlo Ancelotti durante la primera etapa del técnico en el Santiago Bernabéu, ha asegurado que el italiano es el mejor entrenador posible para el Real Madrid. «Carlo es un entrenador ideal para el Real Madrid. Y lo está demostrando. Saca mucho rendimiento a los jugadores. Por encima de eso está el buen hacer del equipo global», ha elogiado el ex capitán blanco.

Además, Casillas también ha querido tener palabras de apoyo para Courtois, que ya está encarando la recta final de su recuperación. «Lo primero que tiene que hacer Courtois es recuperarse lo mejor posible. Creo que sería precipitado para él intentar volver cuando acabe la temporada. Lo que sí tiene que hacer es prepararse para la temporada que viene. Kepa ha venido este año como reemplazo, Lunin está demostrando con la confianza que le han dado… y lo bueno es que están dando nivel para ser porteros del Madrid», ha zanjado el actual embajador de La Liga.