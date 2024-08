En Uruguay sueñan con que el Real Madrid fiche a Germán Barbas, ‘el nuevo Valverde’

El Real Madrid sigue con su política de otear el mercado sudamericano para seguir a jóvenes talentos que despuntan a edades muy tempranas para poder convertirlos en algunos de los mejores jugadores del mundo una vez que vistan la elástica blanca. Ocurrió con Fede Valverde y, más tarde, con Vinicius, Rodrygo o Endrick. Ahora, los ojeadores madridistas han puesto el foco sobre otro uruguayo, Germán Barbas, de tan sólo 16 años y que está despuntando en Peñarol, como ya hizo el actual ‘8’ del Real Madrid.

«Me fijo mucho en Fede Valverde, más que nada por dónde salió, porque es uruguayo y porque me gustaría también jugar en Europa al nivel que juega él. Desde pequeño con diez años ya me decían Pajarito igual que él, siempre me vieron algún parecido», ha afirmado recientemente el joven jugador al que ya se le vincula al Real Madrid para el futuro, algo que vería con buenos ojos, ya que seguiría el mismo camino que su ídolo.

Incluso desde la propia Federación Uruguaya de Fútbol ya comienzan a equiparar a ambos jugadores como perfiles muy similares. “Le llevamos a L’Alcudia y fue como una prueba que resultó positiva en todo sentido. Hoy está jugando cerca del delantero centro, pero es un volante parecido a Valverde. Tiene gol, recorrido, tiene el pase antes de que le llegue la pelota. Los vimos en un microciclo y lo llevamos al torneo y hacer un gol en una final contra Argentina no es para cualquiera”, dijo Fabián Coito, técnico de la Selección Sub-20 de Uruguay, mostrando su asombro ante el desempeño del futbolista de 16 años.

Germán Barbas, la nueva perla uruguaya

Coito se refiere al Torneo Internacional de Fútbol de L’Alcudia, que acabó ganando la selección charrúa sub 19 tras imponerse por 1-0 a Argentina en la final con un tanto de Barbas, que era el futbolista de menor edad del terreno de juego, ya que tenía tres años menos que el resto. A pesar de solo contar con 16 años, su casi 1,80 metros de altura, su gran conducción, su enorme zancada y su soberbio disparo desde larga distancia le hacen ser un jugador muy similar a Fede Valverde.

Ha sido precisamente su actuación durante este torneo el que ha llamado la atención de varios clubes europeos, entre ellos el Real Madrid, que ya ha informado a Peñarol de que va a monitorear y a seguir la evolución de Germán Barbas. Benfica y Galatasaray, por ejemplo, también han mostrado interés en el mediapunta y a buen seguro que no serán los únicos equipos en interesarse por el ‘nuevo Pajarito’.

En la actualidad, el volante tiene contrato hasta 2026 con la entidad charrúa con una cláusula de rescisión que asciende a los 12 millones de euros para el 60% de los derechos del joven talento. Debutó con el primer equipo de Peñarol el pasado 24 de mayo convirtiéndose en el segundo jugador más joven en estrenarse de la historia del club y, desde entonces, su importancia dentro del equipo no ha hecho más que aumentar hasta que le ha llegado la oportunidad de demostrar su valía en la selección sub 19.