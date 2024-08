No hay caso Vinicius. O, por lo menos, no existe en el Real Madrid. En la entidad madridista no han recibido ningún tipo de oferta procedente de Arabia Saudí por Vinicius Junior. «No encantaría decir que es verdad, pero sólo podemos decir que es falso», aseguran desde la cúpula de la entidad madridista. En Valdebebas la noticia de que el futbol saudí estaba dispuesto a hacer una locura por fichar al brasileño ha gustado muy poco y en la tarde del lunes el enfado era notable. No obstante, no le quieren dar mayor recorrido, ya que nadie se ha dirigido a ellos de manera oficial.

En el Real Madrid tienen muy claro que el futuro del club blanco pasa por Vinicius, Mbappé, Bellingham o Rodrygo. Concretamente, Vini es uno de los jugadores franquicia de la entidad madridista y un hombre que se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo, sino el mejor, en el estadio Santiago Bernabéu.

Por otro lado, Vinicius tiene claro que quiere seguir en el Real Madrid, donde se quiere convertir en una leyenda. El brasileño ha manifestado en varias ocasiones que él nunca se irá del conjunto blanco y sólo lo hará cuando la entidad, o el presidente, como él asegura, decida prescindir de sus servicios. Ese día, por el momento, no está ni cerca de llegar.

Por lo tanto, en el Real Madrid no quieren dar más recorrido a una información que califican como «falsa». Ningún club de Arabia Saudí se ha puesto en contacto con ellos para trasladarle ningún tipo de oferta y, al contrario de lo que ha podido decir, ya que se asegura que Vinicius lo podría está valorando, están seguros de que el delantero tiene muy claro que no se quiere mover de la entidad madridista.

Lo que no pone en duda el Real Madrid, ya que lo desconoce, es que desde Arabia Saudí sí se hayan puesto en contacto con Vinicius o su entorno para trasladarle una oferta superlativa. No obstante, si esto ha sucedido, el jugador tiene claro que seguirá en la entidad madridista, donde tiene contrato hasta 2027. Su cláusula, además, es de 1.000 millones de euros, justo el dinero que supuestamente pondría Arabia Saudí a Vinicius como sueldo en un contrato de cinco años.

Una supuesta oferta mareante de Arabia a Vinicius

Según avanzaron los medios The Athletic y O Globo, Arabia Saudí ofrece a Vinicius un espectacular contrato de 1.000 millones de euros de sueldo a cobrar en cinco años, la duración del que sería su nuevo contrato. Es decir, el futbolista brasileño cobraría unos 200 millones de euros por temporada. Una barbaridad nunca vista. En el Real Madrid, sin embargo, no ha llegado ni una sóla oferta, no hay ningún movimiento en este sentido en las oficinas del equipo blanco.

Vinicius tiene contrato con el Real Madrid hasta 2027, está feliz en la capital de España y quiere seguir haciendo historia con el equipo blanco. Viene de ser la máxima figura en la última Copa de Europa, una circunstancia que le hace ser el máximo favorito a ganar el próximo Balón de Oro, todo un espaldarazo para el futbolista brasileño, un sueño que puede hacerse realidad. Además, Vinicius está plenamente asentado en Madrid, donde está encantado de vivir. No hay caso Vinicius en el Real Madrid, centrado en pelear por el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa ante la Atalanta en Varsovia este miércoles.