Erliing Haaland es el gran protagonista del mercado de fichajes. El delantero noruego tiene decidido abandonar el Borussia Dortmund este verano y escucha ofertas. Manchester City y Real Madrid son los dos grandes favoritos para hacerse con sus servicios. En las últimas horas se había filtrado un posible acuerdo entre el jugador y el club inglés, pero era falso. El portavoz de la familia Haaland, Jan Age Fjortoft, ha desmentido dicha información.

«Como he informado durante meses, Erling Haaland podría terminar en Manchester City y Real Madrid. Los dos favoritos. Pero NO hay acuerdo hasta ahora», asegura el ex futbolista noruego. De esta manera desmiente las informaciones publicadas en Inglaterra que afirmaban que el todavía delantero del Dortmund recalaría en las filas del conjunto de Pep Guardiola.

El partido por hacerse con uno de los jugadores más talentosos del mercado todavía está en juego. Real Madrid y Manchester City están empatados, aunque los blancos tienen a su favor que el jugador quiere recalar en el líder de la Liga Santander y hará todo lo posible para que así sea. Otro punto a favor de la entidad que preside Florentino Pérez es que el Borussia Dortmund también prefiere al Madrid.

En el conjunto germano dan por perdido a Haaland, incluso ya tienen cerrado al recambio del noruego, Karim Adeyemi, y estarían encantados de que continúe creciendo en el Real Madrid, tal y como contó OKDIARIO. La relación entre ambos clubes es muy buena, aunque para dejar marchar a su estrella el club alemán habría pedido cesiones a cambio del delantero.

No obstante, el partido todavía no ha terminado, Manchester City y Real Madrid pelearán hasta el final para intentar firmar al astro vikingo que se ha convertido junto con Mbappé en la principal referencia del fútbol mundial. Ambos están llamados a coger el relevo de Cristiano Ronaldo y Leo Messi cuando el portugués y el argentino pongan fin a sus exitosas carreras deportivas, y los dos, tanto el francés como el noruego apuntan a compartir vestuario en el Santiago Bernabéu.