Monchi y el fichaje de Isco por el Sevilla: «A Lopetegui le gusta y a mí también»

Varios equipos están interesados en firmar a Isco en verano. El malagueño termina contrato con el Real Madrid y no va a renovar, no entra en los planes de Carlo Ancelotti y busca equipo para continuar con su carrera. El Sevilla es uno de los candidatos. Monchi ha reconocido en una entrevista que tanto a él como al técnico sevillista, Julen Lopetegui, les gusta el centrocampista.

No es la primera vez que el Sevilla se interesa por Isco, ya que en el mercado de invierno de 2021 Monchi prefirió fichar al Papu Gómez antes que al malagueño. Ahora se les ha abierto una nueva posibilidad de firmarle gratis puesto que el Madrid no tiene intención de ampliar su contrato. Si bien es cierto su rendimiento ha caído en picado en los últimos años, este Isco no se parece en nada al que deslumbró en el Málaga de Pellegrini, ha pasado de ser titular a un suplente habitual.

Esta temporada apenas ha jugado 14 partidos (11 en Liga y 3 en Copa) en los que ha disputado un total de 342 minutos. Eduardo Inda, director de OKDIARIO, adelantó en El Chiringuito de Jugones que el de Benalmádena tiene un principio de acuerdo con el Barcelona: «Isco, que no termina de encontrar su sitio en el Real Madrid, tiene un principio de acuerdo para fichar por el Barcelona. Xavi ha hablado con él la semana pasada para explicarle su proyecto».

Además del Barça, Betis y Sevilla también tendrían el nombre del malagueño apuntado en su agenda. Monchi, director deportivo del conjunto de Nervión, ha reconocido el interés por Isco en una entrevista concedida a Muchodeporte: «No he escuchado a Julen decir que quiere a Isco. Ha dicho que es un buen jugador. Y si me preguntas a mí te digo que es un buen jugador».

«Es distinto a lo del Tecatito. Con Tecatito había una conjunción entre lo que quería Lopetegui y la dirección deportiva. A Lopetegui le gusta Isco y a mí también, pero no hay nada», añade Monchi. Novias no le faltan al centrocampista del Real Madrid, que este verano cambiará de aires tras nueve temporadas vistiendo la elástica madridista.