Mijatovic reconoce que ‘tuvo’ fichado a Iniesta para el Real Madrid

Pedja Mijatovic ha reconocido que el Real Madrid estuvo a punto de fichar a Andrés Iniesta. El que fuera director deportivo del conjunto blanco entre 2006 y 2009 ha desvelado que uno de sus primeros movimientos en el cargo fue intentar hacerse con los servicios del centrocampista de Fuentealbilla, que por aquel entonces militaba en el Barcelona y tenía 22 años.

«Sí, lo quise fichar. Estábamos, bueno, cerca… No sé si cerca. Pero aprovechamos cuando estaba renovando, no llegaba a un acuerdo… Hablamos con su padre. Intentamos charlar con su representante para aprovechar la oportunidad. Teníamos una cláusula elevada y estábamos decididos a pagarla. Era como un jugador que siempre lo admiraba y era un fenómeno. Aunque no se produjo ese fichaje, pero hubo conversaciones con el representante a través de su padre», comentó el héroe de la Séptima.

Mijatovic no ha dudado en contar algunos detalles de aquella negociación que pudo acabar con el héroe del Mundial de Sudáfrica en el Santiago Bernabéu. El ex director deportivo también se ha pronunciado sobre la nueva generación de jugadores y ha desvelado quiénes son sus preferidos en el actual equipo del Barça

«De la gente de ahora cogería a Gavi o Pedri, que son los que me gustan. Tienes que traer a un jugador que sea de España, con calidad y de futuro. A Gavi le vi con la final española en la final de un torneo en Milán hace año y pico y nos dejó una impresión impresionante. Tiene calidad, carácter.. .de todo», comentó Mijatovic en el programa de Martínez y Hermanos en Movistar+.