Pep Guardiola no tiene permiso para hablar del fichaje de Eriling Haaland por el Manchester City. El técnico del conjunto inglés aseguró que le encantaría mostrar sus impresiones sobre la llegada, atada, del delantero noruego, pero que no puede hacerlo hasta que esté todo hecho, en lo que se refiere a acciones legales y contratos por firmar entre las partes involucradas.

“Todo el mundo sabe la situación pero no debo decir nada», relató Guardiola ante los medios de comunicación, en la rueda de prensa previa al duelo de Premier League del City contra el Wolverhampton.

«Me encantaría hablar, pero no puedo. Los dos clubes –Manchester City y Borussia Dortmund– me han dicho que no puedo hablar hasta que esté totalmente cerrado por temas legales. Ya tendremos tiempo para hablar de ello», añadiría el técnico español, sobre un fichaje al que sólo le falta la oficialización después de haber acordado un acuerdo entre ambas partes.