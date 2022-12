El Real Madrid toma la delantera por Bellingham

Jude Bellingham estaba marcado en rojo como uno de los principales objetivos del Real Madrid para reforzar la medular la próxima temporada. El centrocampista inglés realizó un gran Mundial por lo que le han salido más ‘novias’ a raíz de este torneo. Parecía que el Liverpool era el único club interesado en ponerle las cosas difíciles al conjunto blanco, pero los dos equipos de Mánchester también estarían interesados en hacerse con la nueva perla del fútbol inglés. No obstante, el equipo de Chamartín es el mejor colocado para hacerse con los servicios del jugador de 19 años.

Y es que el Real Madrid necesita reforzar esa parcela del campo. Parece que con Luka Modric no pasan los años, pero a sus 37 años es importante comenzar a buscar un sustituto para la próxima década ya que el croata no parece que vaya a seguir más allá de 2024. Por el otro lado se encuentra un Toni Kroos, que aun no ha tomado la decisión de su futuro. El contrato del alemán finaliza este mismo verano y como ya ha repetido en varias ocasiones, seguirá en el caso de que se encuentre en condiciones óptimas para vestir una camiseta como la del conjunto blanco. Sino, se retirará con todos los honores del Santiago Bernabéu.

Por ello, entró en escena Jude Bellingham hace varios meses y el Real Madrid no le quita ojo. El principal problema es la feroz competencia que tiene por parte de los equipos de Inglaterra. Con mayor poder económico, las cifras del fichaje podría irse a los 150 millones de euros, una cantidad a la que el Real Madrid sí que podría llegar tras el ‘no’ de Mbappé y disponer de billetes en sus arcas. El Liverpool es y ha sido la principal competencia para atraer al jugador, pero todo parece que Bellingham quiere jugar en la Liga.

Por delante de los ingleses

Según informa el diario británico The Sun, el Real Madrid está por delante de todos los equipos ingleses para fichar al jugador del Borussia de Dortmund. El propio Liverpool está como loco por ficharle después de que el propio Real Madrid le arrebatase a Tchouaméni el pasado verano. Los otros dos grandes competidores, Manchester City y Manchester United están más atrasados a la hora de hacerse con sus servicios.