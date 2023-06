El agente de Mendy ataca a la madre de Mbappé por no llevarlo al Real Madrid

El caso Mbappé está más caliente que nunca y cada vez son mayor el número de voces que opinan sobre un fichaje que se ha vuelto a convertir en protagonista en este mercado de 2024. El último en pronunciarse al respecto ha sido Yvan Le Mée, representante de Ferland Mendy que ha atacado a la madre de la estrella del PSG por su frustrado fichaje por el Real Madrid.

El agente ha opinado sobre el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, algo que ya se hubiera hecho en caso de que el jugador de Bondy contara con un representante de verdad. «Ser agente no es el trabajo de la madre de Mbappé. Ella no tiene la capacidad de actuar. Hay una realidad, tienes que hacer lo que sabes hacer. Yo quería hacer un restaurante pero no sé cocinar, pues no tengo que hacerlo», opinó en unas declaraciones que han levantado una gran polémica en Francia.

Le Mée siguió con su ataque a la madre de Mbappé: «Estoy convencido de que si Kylian Mbappé hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid hace dos años ya estaría allí. Cuando no tienes los hábitos y costumbres, cuando hablas con un entrenador de un club histórico como alguien que conoces desde hace mucho tiempo, tal vez no funcione. No sé cómo manejar la situación para llegar allí. Todavía está en París y obviamente no parece estar feliz de estar allí».

Críticas por la licencia

Para finalizar, en una entrevista concedida en RMC Sports, el representante de Mendy también opinó que la madre de Mbappé tendría que tener una licencia de agente para poder operar en nombre de su hijo. «Para hacer operaciones para su hijo y otros jugadores, debería tener una licencia. Lo hablamos regularmente en el sindicato de representantes, obviamente. El que tiene la licencia negocia, hace las transferencias e interviene en el mercado y el que no la tenga no debería poder negociar. Otros son colaboradores y hacen tareas administrativas y no creo que ella le ponga los sellos en la oficina a Kylian», concluyó.