Toril: «No son sólo los partidos contra el Barcelona, también queremos jugar finales»

El Real Madrid arrasó al Twente, dejando prácticamente resuelta su clasificación para los cuartos de final de la Champions League. El conjunto blanco ganó 7-0, dejando unas sensaciones magníficas de cara al próximo partido, el Clásico ante el Barcelona. El técnico madridista, Alberto Toril, se pronunció respecto a lo que esperan del duelo ante las catalanas, hegemónicas en el fútbol continental: «Vamos a pelearlo e intentar hacer un buen partido». Sin embargo, afirmó que quieren «jugar finales, llegar a partidos importantes».

El entrenador valoró el triunfo de las suyas ante el Twente, al que le pasaron con facilidad por encima: «Resultado contundente, se ha puesto de cara muy pronto, ante un equipo alegre, que te propone… En líneas generales hemos hecho un gran trabajo, todas las jugadoras, así que contentas».

Toril quiso destacar que el equipo está inmerso en «un recorrido» y que los resultados no pueden valorarse por triunfos como el logrado ante el Twente, sino por «lo que consigues en el recorrido». «Hay que ver el rendimiento y las mejores, valorar el paso del tiempo, tenemos buenos pilares, cada año somos más fuertes y competitivas, con más posibilidades de tener éxito», afirmó.

El andaluz quiso poner en valor la victoria conseguida y también al rival: «Ganar 7-0 hace que parezca que es un rival sencillo, pero no lo es. Están aquí, han eliminado a equipos fuertes y contra el Chelsea tuvo un 1-3, es un buen rival. Se nos puso de cara rápido el partido pero hemos estado muy bien en líneas generales. Ojalá llegar a cuartos de final y disfrutar de esos momentos».

Toril no se centra en el Clásico

Aunque, tras la victoria, era inevitable pensar en el Clásico del próximo sábado. Las blancas llegan lanzadas, pero Toril no quiso pronunciarse en exceso al respecto: «Vamos a tener un descanso anímico y luego a pensar en ello. Es un rival complicado, vamos a pelearlo e intentar hacer un buen partido como siempre. No son sólo los partidos contra el Barcelona, tenemos nuestros objetivos: jugar finales, llegar a partidos importantes, no quedarnos en esos dos partidos… Vamos creciendo año a año».

También, el técnico valoró la actuación individual de varias jugadoras. Una de ellas fue Caroline Weir, que dejó su firma con un auténtico golazo. «Siempre muestra su talento, como esta noche», apuntó. También se pronunció sobre Toletti, que volvía tras lesión y, jugando con el resultado, pudo darle minutos: «Vuelve tras mes y medio, está muy bien, sin molestias, le falta solo ese ritmo competitivo. La vamos a necesitar, como necesitamos a todas».

Una de las que también rindió con nota fue Angeldahl. La mediocentro es una de las caras nuevas del Real Madrid este curso y el técnico afirmó que «es supercompetitiva y capaz de jugar en muchas posiciones». Sin ir más lejos, ante el Twente acabó de lateral: «Teníamos una necesidad clara en el lateral derecho y dar descanso a Olga. Ella es una muy buena jugadora de equipo y la felicito por el trabajo que ha hecho».

Otra de las buenas noticias fue el gol de Carla Camacho. La delantera, canterana del conjunto blanco, salió en la segunda parte y acabó marcando el séptimo gol. Viene de estar todo el curso pasado apartada, por una rotura del cruzado. Por ello, el técnico se refirió a ella y afirmó que habla «mucho con ella» y que le presta «atención siempre». «Tiene que seguir trabajando y entrando, yo voy a ayudarla también la valoro personalmente, sé que es delantera, pero tiene que acumular minutos y jugar donde se pueda y estoy contento con ella», concluyó.