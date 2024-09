El Real Madrid recurre a la épica para ganar al Sporting de Lisboa en el minuto 95

Un error garrafal de Seabert, portera del Sporting de Lisboa, en el 95 da la victoria al Real Madrid en el partido de ida de la ronda dos de la Champions femenina. Melanie Leupolz se aprovechó de un error de la guardameta para poner el definitivo 1-2. Este resultado da ventaja al cuadro madridista de cara a la vuelta en Valdebebas la próxima semana. Las pupilas de Alberto Toril están a un partido de volver a la Champions femenina dos años después.

El partido arrancó con un gol tempranero de Athenea del Castillo. La delantera del Real Madrid fue la más lista de la clase. Leupolz puso un balón largo a la espalda de la defensa al que salió la guardameta para despejar, pero la internacional española acudió a la presión y forzó el error de Seabert para inaugurar el marcador y anotar el primer gol del partido.

Ese tanto ponía en ventaja al vigente subcampeón de la Liga F en su estreno europeo. Previamente, el Sporting tuvo una doble ocasión en las botas de Raphino, pero ambos disparos se marcharon desviados. A partir de ahí reaccionó el Real Madrid y se hizo con el dominio del partido hasta marcar ese primer gol. Las locales buscaban constantemente a Raphino, pero las de Toril no daba opción a su rival.

La igualdad reinaba en u encuentro que se estaba decidiendo por el tanto de Athenea en el minuto 11. El gol de la futbolista cántabra decantaba la balanza en favor de las visitantes, que eran ligeramente favoritas en este duelo. El Sporting apenas conseguía llegar con peligro a la portería defendida por Misa Rodríguez. Fue justo al final de los primeros 45 minutos cuando comenzaron a rondar el área madridista.

Ya en el tiempo de descuento, Raphino probaba suerte con un disparo a la media vuelta que rechazaba en la zaga madridista. Parecía que el Real Madrid tenía el partido controlado y se marcharía al descanso con ventaja en el marcador. Pero entonces llegó el penalti a favor de las locales tras una mala salida de Misa Rodríguez en el último minuto del descuento. Raphino llegó antes que la guardameta y la tocó ligeramente antes para intentar regatear y marcar a puerta vacía, pero la internacional española terminó arrollando a la delantera.

Andreia Bravo no falló desde los once metros y puso el empate a uno justo antes del descanso. El Madrid manejó la segunda parte con más posesión y llegada, pero el empate no se movió del marcador hasta la última jugada. Las blancas siguieron fieles al ADN madridista y lucharon hasta el final. Fue en la última acción del encuentro cuando el conjunto blanco obtuvo el premio que andaba buscando.

Leupolz, uno de los fichajes estrella de un Madrid que marcha líder de la Liga F, aprovechó el fallo de la portera rival y mandó el balón suelto a la red en el minuto 95. La jugada comienza con un centro de Olga Carmona, que recorta a la defensa y mete el balón al área. Seabert sale para atrapar ese balón, pero se le escapa de las manos y la alemana lo aprovecha para hacer el 1-2. La clasificación para la Champions, con ventaja para el Real Madrid, se decidirá en el Alfredo Di Stéfano el próximo jueves 26 de septiembre.