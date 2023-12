Olga Carmona se emociona al recordar a su padre: «Él desde arriba me dio impulso»

El 2023 ha sido el año de Olga Carmona en el plano deportivo, pero en el personal vivió uno de los momentos más duros de su vida con la muerte de su padre. La futbolista del Real Madrid logró el gol más importante en la historia del fútbol femenino español, al marcar en la final del Mundial el tanto que terminaría dando el título a la selección española. Un gol que llegó, sin saberlo, cuando su padre ya había fallecido. Ahora, no ha dudado en asegurar que él le ayudó a marcarlo: «Él desde arriba me dio ese impulso».

La futbolista del conjunto blanco vivió tras la final una mezcla de sentimientos y de emociones, puesto que fue al término del partido cuando se enteró del fallecimiento de su padre, que se produjo horas antes de la final contra Inglaterra. Meses después de todo lo sucedido, Olga Carmona ha señalado que está convencida que su padre le «ayudó» en ese encuentro. Ya no a marcar el gol, sino también «a que se dieran todas las condiciones para ser campeonas del mundo».

«Él me ayudó primero a meter ese gol y luego a que se dieran todas las condiciones para ser campeonas del mundo. Sabía que había pasado algo especial porque cuando escuche a la árbitra pitar el final, vi a toda mi familia en la grada. Ahora, creo firmemente que él me ayudó. Me encantaría que pudiera estar en las Fiestas. Le quiero y le echo de menos», ha destacado la lateral del Real Madrid.

En una entrevista concedida a TVE, Olga ha hablado además sobre el cambio que ha supuesto para ella a nivel personal marcar ese gol. Destaca que la fama la impide «ir tranquila» aunque reconoce varios aspectos positivos, como son «las alternativas que se han presentado» en forma de contratos tras convertirse en campeona del mundo con España.

Ser la encargada de darle a España su primer Mundial femenino la llevó a recibir numerosas felicitaciones de multitud de personas conocidas como Alejandro Sanz o Andrés Iniesta. La jugadora del Real Madrid señala que le llamó «mucho la atención» que se pusieran en contacto con ella.

Olga Carmona habla de la crisis del Real Madrid

Pese al gran 2023 completado por Olga Carmona, en la actualidad el Real Madrid está inmerso en la mayor crisis deportiva desde la creación de la sección femenina. La lateral es una de las líderes del vestuario y no ha dudado en ser la encargada de echarse el equipo a la espalda en los momentos más complicados, aunque en ocasiones ha sido insuficiente. Ahora, se ha pronunciado sobre el mal momento que vive el equipo, eximiendo de toda culpa a Alberto Toril.

Eliminadas de la Champions por la vía rápida, tras sumar un punto de 12 posibles en la fase de grupos, Olga Carmona no ha dudado en cargar el peso de la responsabilidad sobre ella y sus compañeras: «Todo lo que pasa depende de nosotras y por eso nosotras somos la parte más responsables de lo que nos está pasando».