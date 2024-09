Maite Oroz deja el Real Madrid y se va al Tottenham en el último día de mercado

Maite Oroz deja el Real Madrid para marcharse al Tottenham, en el último día del mercado inglés. La mediocentro española abandona la entidad blanca, después de cuatro años, y emprenderá una nueva etapa en Inglaterra. A pesar de que la plantilla parecía cerrada, a última hora, han sufrido una baja importante, aunque es cierto que no contaba con una excesiva continuidad. Se va siendo la jugadora que más veces ha vestido la elástica del Real Madrid en su historia, con 146 partidos a sus espaldas.

A lo largo del viernes, en el que era el último día de mercado en Inglaterra, los rumores sobre la salida de Oroz no han hecho más que crecer. Se especuló en verano con una posible marcha, dada su falta de minutos, llegando a sonar incluso el Athletic como destino para la internacional española. Sin embargo, todo apuntaba a que seguiría de blanco. De hecho, se estrenaba en Liga F con gol hace apenas una semana.

En las últimas horas, el acuerdo se cerraba y la jugadora viajaba a Londres, donde a última hora de este viernes ha posado ya con su nueva camiseta. Jugará en el Tottenham Hotspur, con el que ha firmado un contrato por cuatro temporadas, el doble de lo que acostumbran a firmar los equipos españoles. Estará allí, por tanto, hasta 2028.

La futbolista se ha despedido en redes sociales de la que ha sido su casa durante los últimos cuatro años. Llegó con 22 años y se marcha con 146 partidos, siendo la jugadora que más veces ha vestido la camiseta del Real Madrid y habiendo sido internacional absoluta con España en 15 ocasiones, ganando la Liga de Naciones el pasado mes de febrero.

«Hola madridistas, hoy me despido de la que ha sido mi casa durante los últimos cuatro años. Llegué cuando el proyecto del Real Madrid CF Femenino iniciaba sus primeros pasos y después de estas cuatro temporadas, puedo decir con mucho orgullo que ha sido un honor para mí defender este escudo y ser centenaria con esta camiseta», comienza diciendo en su mensaje de despedida.

«I’m really happy to be here and to play for this great club.»

🗣️ Maite Oroz’s first words as a Spurs player. pic.twitter.com/asM2UDRSRT

— Tottenham Hotspur Women (@SpursWomen) September 13, 2024