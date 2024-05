La imagen más viral de un aficionado del Barcelona lamentando la remontada del Real Madrid en el Palau

La de anoche fue otra pequeña batalla perdida entre Real Madrid y Barcelona para los culés. Fue así por cómo se dieron las cosas, por cómo pasó en instantes de estar clasificado para la Final Four de la Euroliga el Barcelona y darle el Olympiacos la vuelta para tumbarles, también cómo el Bayern de Múnich se puso a mandar en el Santiago Bernabéu pero el Real Madrid, otra noche más, remontó como tantas otras veces tiene acostumbrada a su afición cuando se habla de la Champions League.

La noche se vivió y se sufrió a partes iguales, el transcurso de los acontecimientos hizo que el sentir culé y madridista fueran completamente opuestos. Cuando todo sonreía al aficionado culé que se veía clasificado para la Final Four de la Euroliga en el quinto partido ante el Olympiacos en el Palau Blaugrana, llegó el arreón griego que dio la vuelta a todo. También en la capital, en Madrid, donde un imperial Joselu se marcó un doblete en apenas tres minutos para poner patas arriba el Santiago Bernabéu en la enésima remontada blanca.

Fue en ese justo momento, cuando los blancos ya dominaban al Bayern con el 2-1 cuando el Olympiacos también mermaba la fortaleza mental del Barcelona de Roger Grimau, poniéndose por primera vez por delante en el último cuarto para no dejar ir su oportunidad y colarse en la Final Four, donde también está el Real Madrid de baloncesto.

Esa preciso instante fue captado por las cámaras de Movistar+ en las gradas del Palau Blaugrana y ha dejado una imagen que ya es completamente viral en las redes sociales. Un aficionado culé, en mitad de la remontada del Olympiacos, sacó su móvil para seguir cómo iban las cosas por el Santiago Bernabéu, conocedor de que ya ganaba el Bayern de Múnich tras el tanto inicial de Alphonso Davies, pero para su sorpresa, al actualizar el marcado ya había logrado su remontada el Real Madrid y sus gestos de malestar, frustración y desesperación fueron notables: no entendía nada.

La reacción de algunos aficionados del Barça presentes en el Palau tras la remontada del Real Madrid.#Eurofighters #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/v1FBurLop0 pic.twitter.com/nSVZNZn3wM — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) May 8, 2024

El vídeo del aficionado culé mosqueado en las gradas del Palau Blaugrana tiene ya cerca de 150.000 reproducciones tras el comentario comedido del Basket en Movistar Plus+ en sus redes, que escribía «La reacción de algunos aficionados del Barcelona presentes en el Palau tras la remontada del Real Madrid», además de compartir junto al mensaje el momento de la remontada del conjunto blanco, con segundos de suspenses tras ser revisado el segundo tanto de Joselu por el VAR.

«Van perdiendo de 8 en el partido para meterse en la final four y están más pendientes del Madrid, tienen un serio complejo», responde un usuario de X, similar a otro que comenta: «Quedándose fuera de la Euroliga pero ellos atento a ver lo que hace el Madrid, qué inferiores son». Como estos, infinidad de reacciones al vídeo viral del aficionado culé que no pasó una buena noche en el Palau, el Barça eliminado de la Final Four de la Euroliga y el Real Madrid en otra final de la Champions League…