El Bernabéu acogerá la NFL a partir de 2025 con un contrato multianual

La NFL desembarcará en España en el año 2025 con un partido en el Santiago Bernabéu donde se espera que los Miami Dolphins o Chicago Bears actúen como locales, ya que ambos tienen derechos de mercado internacional en territorio español. Según ha podido saber OKDIARIO, las partes han llegado a un acuerdo para firmar un contrato multianual y el anuncio oficial este mismo viernes.

Los organizadores quieren dar a conocer la noticia de manera oficial justo antes de la Super Bowl que se disputa la madrugada de este domingo 11 al lunes 12 de febrero entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers en Las Vegas, en el que el vigente campeón sueña con revalidar el título logrado el año pasado en Arizona. Ha habido muchos rumores, incluso se especuló con la posibilidad de que fuera el Metropolitano el estadio elegido, pero finalmente será el Santiago Bernabéu quien acoja este evento de tal magnitud.

Será la primera vez en la historia que se celebra un partido de la NFL en España y el estadio del Real Madrid ha sido el lugar escogido por la mejor liga de fútbol americano del mundo. Miami Dolphins y Chicago Bears son los dos grandes favoritos para actuar como locales en este encuentro debido a que son los dos únicos equipos de la competición que cuentan con derechos en España. Algunos rumores señalan que podrían ser los de Florida porque en 2025 cuentan con un partido más como local en la liga regular que el conjunto de Chicago.

No obstante, se espera que en el anuncio del encuentro de la NFL en el Santiago Bernabéu en 2025 no se desvelen los equipos, ya que los nombres de los dos conjuntos que disputaran dicho encuentro no se darán a conocer hasta que que se sepa el calendario de la liga para el próximo año. La idea de los organizadores era anunciar su desembarco en la capital española a bombo y platillo en los días previos a la disputa de la Super Bowl, y todo hace indicar que podría ser este viernes.

Otro gran evento en el nuevo Bernabéu

Desde su reforma, el nuevo Santiago Bernabéu está listo para acoger eventos de gran magnitud como partidos de la NFL o conciertos. Ya son varios los conciertos anunciados de grandes estrellas como Aitana, Karol G o Taylor Swift, y ahora el club madridista está listo para hacer historia y acoger otro gran evento como es el primer partido de la historia de la mejor liga de fútbol americano del mundo en España.

Además, tal y como ha podido confirmar este periódico, la NFL y Madrid han llegado a un acuerdo para firmar un contrato multianual con el Santiago Bernabéu como sede principal. La liga estadounidense de fútbol americano tiene previsto también organizar eventos por la ciudad de Madrid durante su desembarco en la capital española. Esa era una de las dudas que tenían, ya que en los alrededores del Bernabéu hay poco espacio para realizar actividades pero finalmente han decidido que el coliseo blanco sea la sede y trasladar estas actividades a otro lugar de la ciudad.

Madrid, capital del deporte

Madrid se ha convertido en la capital del deporte. Este anuncio no es más que otra muestra tanto por parte de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de la apuesta que están haciendo por el deporte. Aquí se disputa uno de los grandes torneos del calendario de la ATP desde hace años, como es el Mutua Madrid Open, se juega el Open de España de Golf, recientemente anunciaron la llegada de la Fórmula 1 a partir de 2026 y ahora han firmado un contrato para que se dispute un partido de la NFL en la capital.

Otro de los grandes acontecimientos que se ha anunciado esta semana es que Madrid acogerá los Premios Laureus, los Oscars del deporte, por primera vez en la historia. La capital de España recibirá la 25ª edición de los premios más prestigiosos del deporte mundial en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 22 de abril en el Palacio de Cibeles.