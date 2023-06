Raul: “¿Mi futuro? Raúl es Real Madrid”

Raúl González Blanco atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Alfredo Di Stéfano tras la victoria del Real Madrid Castilla contra el Barcelona B por 3-0. El filial blanco remontó la eliminatoria de manera épica y jugará contra el Eldense la final por el ascenso a Segunda.

Sensación y valoración

«Feliz por el equipo y por los chicos. Ha sido una gran temporada. Han hecho un partido con mucha energía y el resultado es merecido ante un gran equipo. Esto nos da la oportunidad de seguir dos semanas más. Sería un gran salto para todos. La temporada es muy buena y falta poner la guinda. Nos tocará sufrir, pero estos chicos son capaces de todo. La alegría de los chicos es la felicidad de todos los madridistas. Se ha vivido un gran ambiente. Queremos llenar el Di Stéfano el próximo fin de semana».

Reivindación

«Haber estado donde hemos estado, era muy difícil. Sufrimos tres o cuatro partidos donde no fuimos nosotros. Luego el equipo ha recobrado las ganas. No fue un partido para perder 4-2. Fue excesivo. Hoy los chicos han sacado el ADN del Real Madrid y la historia. Hemos hecho muy felices a mucha gente. No olvidarán este partido».

Charla

«Estaba muy contento con ellos, pero que esto no se termina aquí. Por eso los he reunido. Nos permite seguir soñando. Es un grupo extraordinario. Les he dicho que el esfuerzo y el compromiso para conseguir este sueño es importante para el club, para los que vienen por detrás y para todos. Y dentro felicitarles. Yo creía en ellos y ellos creían».

Táctica

«Tengo algo de experiencia. Nunca estás 100% seguro de que el equipo salga como hoy. Durante toda la semana hemos trabajado muy bien y tranquilos. No había que hacer nada diferente, solamente disfrutar. Es la primera vez que jugamos con 4 atrás porque teníamos que arriesgar. Hemos dado un nivel muy bueno. Ahora es una final y el Eldense es un equipo y un club que lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien. Va a ser un partido muy complicado. Tendremos que hacerlo todo perfecto para poder pasar».

Controlar las emociones

«Creo que mis chicos me necesitan así en la banda. Ellos están pendientes de lo que puedo decir y hacer. Es una conexión que tenemos. A lo mejor con otro grupo o con otro equipo será diferente. Hay que tener varios planes para competir hasta el final y llegar vivo. El equipo ha ido a más. He disfrutado mucho. Para mí era un sueño ver el Di Stéfano lleno. Llevo muchos años y es complicado. Podríamos meter 3.000 o 4.000 más. Que el Castilla sea ese equipo que a la gente le guste ver. Ese es mi sueño y mi ilusión».

Próximo año

«Como siempre que terminan las temporadas, siempre hay muchos rumores. Realmente nunca se sabe lo que pueda pasar. Pero me veis hablar de lo que me gusta estar en el Real Madrid y entrenar a estos chicos. Cuando termine veremos la mejor solución, pero la mía es seguir. Me encantaría continuar y seguir, y creo que es lo que va a pasar. Pero a veces en el mundo del futbol pasan cosas y hay que tomar decisiones. Raúl es Real Madrid, es donde yo me siento feliz y donde creo que hago feliz a la gente. Es el lugar donde quiero estar».

Lugar privilegiado

«Cuando gané la Youthe League lo puse en un lugar privilegiado, porque ser entrenador es muy complicado emocionalmente. Esto de momento va a mitad de camino. Hemos cumplido el objetivo de largo. Y ahora nos quedan dos semanas para seguir soñando. No tenemos que demostrar nada. No tenemos presión. Queremos disfrutar y si lo hacemos bien, tenemos muchas posibilidades de conseguirlo. Sería bueno para el club y para sus carreras. Sería ideal».