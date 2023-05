Fernando Torres ha pedido disculpas por lo ocurrido en el derbi juvenil en Valdebebas. El técnico del Atlético de Madrid fue expulsado tras empujar a Arbeloa durante la prórroga y ahora se arrepiente. «Veo las imágenes y no me gusta lo que veo. No me reconozco en esas situaciones, no es mi manera habitual de actuar. Reconozco que me equivoqué en muchas cosas», comienza diciendo el preparador del juvenil A rojiblanco.

«Fue un error entrar en esas provocaciones continuas que veníamos teniendo desde partidos atrás, sobretodo porque dejó a mi equipo sin su entrenador en la prórroga y eso no me permite estar ayudándoles hasta el final. No me gusta verme así porque no me representa. No es lo que intento transmitirle a los chicos y admito mi error», prosiguió Torres en declaraciones realizadas a los medios oficiales del club.

En última instancia, el de Fuenlabrada comentó: «Lo que tengo claro es que yo a los míos los voy a defender siempre, contra todo y contra todos. Cuando veo situaciones que considero injustas voy al frente con los míos y los defiendo asumiendo las consecuencias. Lo que más pena me da es que no se hable del partido que se hizo y todo esto haya ensuciado la eliminatoria. Soy un entrenador joven, que quiere aprender, y esto me servirá para poder mejorar en el futuro. Pero con los míos iré siempre hasta el final».