Un escenario optimista para el Castilla

El Real Madrid Castilla salió con vida del duelo de ida de la final del playoff por el ascenso a Segunda División en el Alfredo Di Stéfano. El primer filial madridista empató a uno contra el Eldense gracias a un gol de Arribas en el tramo final y un penalti parado por Luis López. El Castilla está obligado a ganar en Elda la semana que viene si quiere ascender, pero Raúl asegura que este escenario le viene mejor a los blancos.

«Sé de lo que son capaces mis chicos. Este escenario nos viene mejor que otro. Vamos a creer, y sobre todo a competir. Solamente les exigiré eso. En la primera parte no lo hemos hecho, y en la segunda sí», afirmó Raúl González en rueda de prensa tras el empate entre Castilla y Eldense en el Di Stéfano. La vuelta se disputará el domingo que viene en Elda a partir de las 20:00.

Para el técnico madridista, este escenario, donde el Real Madrid Castilla está obligado a ganar en Elda si quiere ascender a Segunda División, le viene mejor a los blancos. Raúl González sabe que su equipo se siente más cómodo en un escenario donde estén obligados a ganar y a ir a por el partido desde el primer minuto. Ya pasó frente al Barcelona B en semifinales.

Raúl también sabe que el Eldense es un equipo muy fuerte en el Nuevo Pepico Amat, donde no ha perdido en toda la temporada (13 victorias y 7 empates). Pero sabe también que el Castilla ha sido el mejor visitante del grupo primero de Primera Federación esta temporada con 34 puntos en 19 partidos. De hecho, los números de los blancos en casa y fuera son muy parejos (35 puntos vs 34 puntos), lo que deja a las claras que este equipo puede llegar a ser igual de fuerte en casa o fuera.

Sin presión

«Queremos subir, pero tenemos menos presión que ellos», afirmó Raúl en rueda de prensa. También dijo que el equipo no había competido en la primera mitad, pero que en la segunda si lo hizo. Lo que dejó claro el mister madridista, es que cree en sus chicos, y los ve capacitados para ganar en Elda. Fue el mismo discurso que mandó a su equipo tras la derrota en el Johan Cruyff.

Nadie cree más en su equipo que el propio Raúl. Sabe del potencial de su plantilla cuando rinden al máximo nivel, como ocurrió en el tramo final de partido frente al Eldense. Raúl es conocedor de que este escenario es mejor, aunque no lo parezca, para los intereses del Castilla, porque el equipo necesita partidos donde no tenga que defender un resultado. No se le ha dado bien durante la temporada. No es un equipo hecho para conservar un marcador, es un equipo diseñado para ganar. Además, desde la finalización del partido, metió toda la presión al rival y se la quitó a sus jugadores. Si el Castilla quiere subir tendrá que ganar en Elda. Es la única opción. Pero «sin presión».