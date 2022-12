El Castilla remonta en dos minutos para ponerse segundo

Remontada del Real Madrid Castilla contra el Rayo Majadahonda para catapultarse a la segunda posición de Primera Federación. El filial le dio la vuelta al partido en apenas dos minutos, gracias a los goles de Dotor y de Álvaro. A los de Raúl se les complicó el encuentro en la primera mitad, con un tanto de Nando cuando no se había cumplido el cuarto de hora de juego, pero fueron capaces de reponerse en dos minutos de caos para llevarse los tres puntos y ampliar la racha de imbatibilidad a nueve encuentros seguidos.

Visitaba el conjunto blanco el Cerro del Espino, para medirse a un Rayo en horas bajas. Muy alejados de los puestos por los que deberían competir, los majariegos llegaban al partido hundidos en la tabla, en puestos de descenso. Por su parte, el Castilla llegaba tercero pero después de cortar su racha de cinco triunfos consecutivos el pasado sábado ante la Cultural Leonesa.

Para el choque, Raúl introducía tres cambios respecto al último partido. Iker Bravo, Theo Zidane y Edgar Pujol entraban en el once por Álvaro Rodríguez, Álvaro Carrillo y Álvaro Martín. No le salió bien la apuesta al técnico, puesto que a los 15 minutos ya caían por un gol de Nando.

No tenía sus mejores sensaciones el equipo, muy erráticos y concediendo ocasiones que no aprovecharon los majariegos. Salvo por alguna incursión de Tobias, apenas aparecían por el área rival. No fue hasta que Raúl movió ficha cuando el equipo empezó a generar peligro y a buscar el empate. Entraron Aranda, Álvaro Martín y Álvaro Rodríguez sustituyendo a las tres novedades en el once.

Fue entonces cuando Tobias apareció en una nueva subida y metió un balón en profundidad para Dotor, que se sacó un disparo cruzado imposible que supuso el empate. Apenas dos minutos después, Martín ponía un centro para Álvaro, en un error de la defensa del Rayo que aprovechaba el delantero para batir a Lucho.

El conjunto madridista le daba la vuelta al encuentro en dos minutos y certificaba su buena racha en un mal partido que supieron resolver gracias a la pegada. Los blancos apuntan alto y se sitúan sólo a dos puntos del Córdoba, líder del grupo, aunque con un partido más que los andaluces. Superan al Alcorcón en la clasificación y ya son segundos.