Adrià Díaz cambia de idea y seguirá en el Real Madrid

Cambio de planes. Finalmente, Adrià Díaz no se irá del Real Madrid. El segundo entrenador del Juvenil C del conjunto madridista lo ha meditado y se ha decantado por no dejar Valdebebas. El entrenador catalán iba a dejar la entidad blanca para fichar por el Leganés, que le había ofrecido ser el director internacional de las escuelas infantiles del conjunto madrileño. Una oferta, que a priori, parecía irrechazable y un trampolín para seguir creciendo en su carrera, pero finalmente se ha decantado por continuar en La Fábrica.

En el Real Madrid no escondían que su marcha era un contratiempo, pero no le pusieron ningún impedimento, ya que era una buena oportunidad para continuar con su carrera. De hecho, en el club estaban muy satisfechos con esta progresión, puesto que en la cantera no sólo se trabaja para formar jugadores, sino que también se esfuerzan en que sus entrenadores se preparen para entrenar equipos de máximas categorías o, como iba a ser el caso de Adrià Díaz, para dirigir un proyecto de esta magnitud.

Adrià Díaz firmó por el Real Madrid este verano. Anteriormente, fue analista del Sabadell durante siete meses. También trabajó como asistente durante seis meses en el Lugo en 2022. Durante cuatro años, entre 2015 y 2019, formó parte de la cantera del Barcelona y comenzó su andadura como entrenador en el Damm.

Adrià Díaz, ayudante de Sergio López

Por lo tanto, Adrià seguirá siendo la mando derecha de Sergio López, que es el primer entrenador. Los blancos son terceros en su liga tras haber jugado cuatro partidos en los que han salido victoriosos en tres y sólo han empatado uno. El objetivo, como no puede ser de otra manera para un filial madridista, es salir campeón. Por delante, tiene a Las Rozas B con los mismos puntos y al Atlético la Chopera, que lo ha ganado todo.