El último baile de Rudy Fernández

Rudy Fernández se presenta en su último baile en Europa como jugador profesional de baloncesto. En el día de su 39 cumpleaños anunció por sorpresa su retirada en rueda de prensa y, por tanto, a esa edad se retirará como una auténtica leyenda del Real Madrid, el equipo de su vida con el que espera levantar su cuarto título de Euroliga este fin de semana en la Final Four de Berlín.

La cita en la capital de Alemania será la última que disputará al máximo nivel europeo y en su cabeza no cabe otro pensamiento que no sea salir victorioso en el Uber Arena este domingo. Primero habrá que eliminar a Olympiacos en la semifinal del viernes y si el resultado es positivo tocará derrotar a Panathinaikos o a Fenerbahce. La tarea no será nada sencilla, pero si algo está claro es que Rudy Fernández afronta el reto como si fuera su primera vez en estas lides.

Así lo confirmó en la rueda de prensa que concedió ante los medios de comunicación en Valdebebas antes de volar al país alemán: «Como si fuera la primera. Tengo la suerte de poder haber vivido muchísimas Final Four. Tengo muchas ganas de jugar, competir y ayudar al equipo. Quiero volver a Berlín, es un pabellón que me gusta. Quiero disfrutar con mis compañeros y afrontar otra Final Four muy competitiva. A disfrutar lo máximo posible».

Retirarse en lo más alto habla la grandeza de un mito como Rudy Fernández, que además de disputar esta Final Four de la Euroliga tiene por delante las semifinales de la Liga Endesa y el Preolímpico con la selección española en el que se decidirá si España de baloncesto compite en los Juegos Olímpicos de este verano en París.

Rudy Fernández quiere agrandar su palmarés

Su cabeza está al 100% enfocada en este primer partido ante Olympiacos, pues es consciente de que no anduvo demasiado lejos de perdérselo. El mallorquín sufrió una lesión en su muñeca derecha en el primer partido de la serie de los play off ante Gran Canaria que le impidió jugar ni un sólo minuto más en el WiZink Center. Sin embargo, de manera milagrosa se pudo reincorporar y a los dos días ya estaba encestando triples en la isla para contribuir a que el Real Madrid sea semifinalista de la competición doméstica.

El palmarés de Rudy es bastante extenso, pero si nos ceñimos a su trayectoria en España, desde que llegó al Real Madrid en 2011 tras concluir su aventura en la NBA, el de Palma ha conseguido tres títulos de Euroliga y estando a un paso de la cuarta este fin de semana. A ellos se suman seis de Liga Endesa o siete de Copa del Rey, el último logrado hace relativamente poco tiempo en Málaga.

A sus compañeros aún les cuesta asimilar que el final de Rudy esté tan cerca y es por eso que otro pilar del vestuario dirigido por Chus Mateo, como es Walter Tavares tuvo unas palabras muy motivas hacia el español antes del desafío de la Final Four: «Como fan es uno de mis jugadores favoritos y para mí es una de las motivaciones más importantes para ganar la Euroliga, así que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que él la gane en la última temporada».