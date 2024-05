Rudy Fernández: «El nombre que representamos es histórico y los trofeos hablan por sí solos»

Rudy Fernández compareció en rueda de prensa antes de viajar a Berlín para disputar el partido contra Olympiacos en la Final Four de la Euroliga. El veterano jugador del Real Madrid de baloncesto afirmó que tiene «mucho mérito» estar en otra cita de este calibre «viendo lo competitiva» que es la fase regular y los play off. Además, catalogó al club madridista como una «familia» en la que todas las secciones están muy «unidas».

«Mucho mérito. Viendo lo competitiva que es esta Liga tiene muchísimo mérito de que podamos vivir otra Final Four después de ganarla el año pasado. El proyecto que se está haciendo sigue compitiendo que es lo más importante», comenzó.

«Equipo histórico, con muy buenos jugadores. Los conocemos de primera mano. Creo que en este tipo de competiciones hay que centrarse en nuestro trabajo y somos conscientes de que los rivales son muy buenos y tienen mucha experiencia. Si estamos a nuestro nivel y tenemos la solidez que hemos mostrado esta temporada, tenemos margen de poder llegar a otra final. Delante hay un equipo muy físico. Sabemos que ellos tienen muchísimos aficionados que se desplazaran allí. Tenemos que centrarnos en nosotros, pero siendo conscientes de que tenemos una oportunidad muy buena y muy exigente», continuó.

«El nombre que representamos es histórico y a la vez los trofeos hablan por sí solos. Todo el mundo quiere ganar al que más tiene y es el Real Madrid. Todos quieren ganar al último campeón, que también somos nosotros. Si lo revalidamos sería algo histórico, hace mucho que no se consigue. Estamos ilusionados con otra Final Four. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y aislarnos de lo que representa una Final Four y de que todos los equipos quieran batir al campeón», explicó Rudy Fernández sobre como afrontan el choque.

«Como si fuera la primera. Tengo la suerte de poder haber vivido muchísimas Final Four. Tengo muchas ganas de jugar, competir y ayudar al equipo. Quiero volver a Berlín, es un campo que me gusta. Disfrutar con mis compañeros y afrontar otra Final Four muy competitiva. A disfrutar lo máximo posible», añadió en la sala de prensa de Valdebebas.

«Dos equipos griegos, un turco y un español. Son cuatro equipos con mucha historia en la Euroliga. Olympiacos que te voy a decir. Muchas Final Four nos hemos enfrentado. Puede ser el equipo que más experiencia pueda tener con nosotros y ahí se verá. Es un partido trampa porque han ido peor que el año pasado cuando fueron líderes y les dimos la sorpresa, esperemos que no pase lo contrario. Venimos en muy buena dinámica. Ellos han ganado un quinto partido en el Palau, que no es fácil. Seguro que vendrán con ganas», habló sobre la motivación del rival.

«Nuestros últimos partidos no se ha visto la defensa que en mi plan personal me gusta. Nos han metido muchísimos puntos. Ahí está la importancia de poder ganar. Ofensivamente, tenemos mucho talento y defensivamente es difícil batirnos. Nos tenemos que centrar en que tienen muy buenos jugadores y si les planteas buenas defensas tienes mucho que ganar», comentó.

«El trabajo que están haciendo arriba tanto el presidente como Juan Carlos y Alberto están continuando ese proyecto que se empezó hace dos décadas. Cuando se han ido jugadores importantes siempre han venido otros que se han adaptado muy bien. Los veteranos les decimos a los nuevos que esto es una familia y que el escudo va por delante de cualquier cosa. De ahí todos los éxitos de esta década. Representamos un escudo con mucha historia y eso va por delante de todo», resumió.

«Llegados a este momento de la Final Four no hay que tener ningún tipo de motivación, ya está hecha. Después de venir siendo campeones. Tenemos una grandísima oportunidad de seguir haciendo historia con este club y no hace falta exponérselo a los compañeros. Gracias a Dios he podido levantar tres Euroligas y ojalá poder levantar la cuarta», auguró.

«Para eso estamos los veteranos, para inculcar a los nuevos que hagan lo mismo. Igual que en la selección. Cuando llegué en 2004 me arroparon y me hicieron saber en todo momento la filosofía. Creo que lo dijo Ancelotti, nos sentimos todos una familia. Todos unidos y eso es lo más importante. El club nos hace ser parte de ellos», finalizó Rudy Fernández.