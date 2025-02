El temple de Campazzo y las alabanzas de Chus Mateo a los jóvenes: «Esta camiseta te da carácter»

La mentalidad de Facundo Campazzo para sobreponerse de sus errores sorprendió incluso más que su mal inicio ante el Gran Canaria en la semifinal de la Copa del Rey. El base argentino del Real Madrid relató su proceso mental para meterse en el partido y no sólo eso sino lograr anotar 13 puntos y repartir 7 asistencias y luego se quedó en la sala de prensa para escuchar a su entrenador, Chus Mateo, que puso en valor el partidazo de Campazzo y la exhibición defensiva de dos jóvenes tapados: Hugo González (18 años) y Eli Ndiaye (20).

«Partido raro. Empezamos perdiendo muchas pelotas. El mérito del equipo es que nunca dejamos de defender cuando peor nos iba. Segundo tiempo distinto al primero. Nos pasamos muy bien la pelota, pasamos al jugador que estaba encendido. Dejar a un equipo como el Granca en 63 puntos es meritorio. Un título se consigue con una defensa generosa. Jugamos con la diferencia que sacamos. Un partido de menos a más que si tengo que destacar algo es la defensa del equipo», comenzó el Facu.

«Seguimos escribiendo páginas en la historia del Real Madrid. Pasaron jugadores y otro entrenador y mantener el nivel es mérito de todos. Esta camiseta te manda a hacer todo lo posible para ganar mañana. Lo vamos a intentar con nuestro ADN y tranquilidad. Es otra final más y disfrutándola. Vamos a pasarla bien», auguró.

«Mañana intentaré hacer todo lo posible porque no pase», aseguró sobre sus errores. «Soy el base y después de las pérdidas si me enfada y me iba del partido no ayudaba al equipo. Chus me sacó, bien sacado para calmarme. Intenté vivir ese proceso de la mejor manera. Sabía que más adelante sin forzar nada las cosas iban a salir solas», afirmó.

«Albicy es un grandísimo defensor. Hay pérdidas que fueron no forzadas mías, que se me escaparon de las manos. Disfruto mucho jugar contra él porque siempre te hace jugar al límite. En ataque está siempre vivo, involucra a sus compañeros a la hora de jugar. Siempre te demanda física y mentalmente al 100%», analizó sobre el enfrentamiento con el base del equipo canario, Albicy.

Chus Mateo alaba la oratoria de Campazzo

«No mucho que añadir a lo bien que habla Facu y como lo embelesa como buen argentino. Difícil llegar a ese nivel de oratoria. Nos ha sorprendido esa defensa tan agresiva que no nos ha permitido mover el balón como queríamos. No estábamos atacando bien. No nos teníamos que desesperar. Tuvimos calma cuando el marcador iba 26-12. En ese momento apareció el equipo defendiendo atrás como animales. Salimos mejor cuando empezó el segundo tiempo, dimos un paso adelante extraordinario», arrancó Chus Mateo en su valoración del partido.

«Decía Facu antes una cosa que coincido. Por aquí pasarán jugadores, entrenadores y al final hay algo que te imprime carácter y es ponerte la camiseta del Real Madrid. Mientras eso se mantenga un poco de padres a hijos. Eso independientemente de las personas que estén, que son buenas, nos esforzamos en mantenerlo».

«El plan de partido siempre es un plan que pensamos que va a ser la leche. Pero luego en el partido tienes que intentar leer por donde. Hugo González es totalmente fundamental, nos da una rotación de mucho nivel. No me fijo mucho en si tiene 18 años o no. Si me fijo en errores que se curan con la edad. Lo que no vamos a encontrar son jugadores del calibre de Hugo. No me has preguntado por Eli Ndiaye, que está jugando a un nivelazo. Vamos a mirar quiénes son los que ayudan al equipo a crecer y da igual el carnet de identidad», alabó.

«La Liga cada día te presenta un equipazo. Valencia estaba jugando un nivel increíble hasta ahora, Tenerife tercero, el Barcelona aunque pasa un mal momento y las lesiones no le está permitiendo competir como quisiera. El nivel físico y de juego que tiene Unicaja es envidiable. Se conocen de memoria, tienen un entrenador extraordinario para sacar ventaja de cada situación. Es un partido dificilísimo, pero vamos a afrontarlo como todas las finales. Unicaja es un equipazo que tiene muchísimo mérito, pero que mañana se va a encontrar un Real Madrid que va a dar guerra», aseguró.

La labor de los jóvenes en defensa

«Así es como se construye. Todo el mundo tiene que saber que ha aportado algo. Estoy muy contento con Ndiaye por cumplir con su misión de defender a Brussino. Los equipos se construyen desde saber aportar sin puntos. Para mí el trabajo que ha hecho Eli hoy ha sido francamente bueno», finalizó Chus Mateo, poniendo nuevamente en valor al senegalés.