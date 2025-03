El Real Madrid echa cuentas en la Euroliga más apretada de la historia

El Real Madrid saca la calculadora y echa cuentas en la clasificación más apretada de la historia en la Euroliga. Con su victoria contra el Olimpia Milan, a pesar de que se quedó con la espinita de no poner a su favor el basket average con el equipo italiano, puso un pie en el top 10 de la fase regular. A falta de tres jornadas, la clasificación los de Chus Mateo tienen a tiro la clasificación al play in (del séptimo al décimo) y ahora por fin opositan al play off (del primero al sexto) tras toda la temporada danzando por la parte media-baja de la tabla.

En una fase regular radicalmente distinta a la del pasado año, en la que arrasaron hasta acabar líderes, los blancos todavía tienen opciones de meterse entre los seis primeros y evitar una repesca en la que, además de acumular más partidos, se jugarían el todo por el todo en la Euroliga antes del play off. A día de hoy el Real Madrid es octavo con 17 victorias y 14 derrotas, el mismo balance que Barcelona, séptimo, y París, noveno, al que recibirá el próximo jueves en el Movistar Arena.

Eso sí, si este miércoles el Anadolu Efes vence a Baskonia en Estambul (18:30 horas) adelantará al conjunto blanco en la octava posición, relegándole a la novena, que sí da acceso al play in. En esta semana de infarto con doble jornada de Euroliga, los de Chus Mateo se jugaban seguir vivos en la competición europea que han ganado hasta en 11 ocasiones y de la que son los vigentes subcampeones.

La emoción no para, pues este viernes se someterán a un infierno serbio contra el Estrella Roja en Belgrado (20:30 horas). La situación para los balcánicos es bastante parecida a la del Real Madrid, aunque también este miércoles tiene una oportunidad de oro para cosecha su decimoctava victoria frente a la Virtus Bolonia, penúltimo y sin ninguna opción, en la capital de Serbia (20:00).

El Real Madrid afronta las tres finales lleno de moral

En esta clasificación más apretada que nunca cada punto contará cuando concluya la jornada 34, en la que el Real Madrid visitará de nuevo Belgrado para medirse ante el Partizán. Por poner las cosas en contexto, su distancia con el tercer clasificado, Panathinaikos, es de tan sólo dos dos triunfos, por lo que nadie puede descartar a los blancos de la pelea por el play off de forma directa.

Más complicado está lo de ser cabeza de serie, pero después de tanto sufrimiento, y el que queda, los de Chus Mateo afrontan estas tres finales con máxima motivación después de tres victorias capitales de forma consecutiva. Primero será el viernes contra el Estrella Roja, el jueves siguiente tocará recibir a la revelación de esta Euroliga, el París, y finalizarán la fase regular en Belgrado frente al Partizán. Cualquier escenario es posible y a día de hoy no se puede descartar casi ningún rival tanto en el play in como en un hipotético play off.