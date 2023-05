El Real Madrid se dio un baño de masas en la celebración de la undécima Euroliga en el Ayuntamiento de la capital de España. Jugadores, miembros del equipo técnico… todos se reunieron para festejar junto a los aficionados que se acercaron al centro neurálgico de la ciudad el título conquistado en Kaunas.

Además, el acto contó con la presencia, por supuesto, del presidente del club Florentino Pérez y también de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y de José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Todos ellos se unieron para agradecer y dar su enhorabuena a todos los componentes del primer equipo de baloncesto.

Entre todos los discursos que tuvieron lugar durante la mañana de este martes, uno de los más destacados fue el del MVP de la Euroliga, Edy Tavares. El caboverdiano hizo, una vez más, de capitán general para ofrecer un emotivo discurso a todos los aficionados madridistas que observaban a sus ídolos en el balcón del Ayuntamiento.

👏 El MVP de la Final Four, @waltertavares22, da las gracias a los #Madridistas por el apoyo recibido. #CHAMP11ONS pic.twitter.com/aqWduDtRHZ — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 23, 2023

Dos que siguieron los pasos de Tavares, fueron Dzanan Musa y Adam Hanga. Tanto el bosnio como el húngaro sacaron los aplausos de los aficionados albergados en la calle Montalbán al grito de «¡Hala Madrid!». Además, agradecieron todo el apoyo durante una de las temporadas más duras, pese al éxito, en la categoría de basket.

🤩 @DzMusa y Adam Hanga, desde el balcón de la sede de la Comunidad: ¡HALA MADRID!#CHAMP11ONS pic.twitter.com/yVYDsALZym — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 23, 2023

También se pronunciaron dos de los principales artífices del título en Lituania. El autor de la canasta ganadora ante Olympiacos, Sergio Llull y el entrenador que ha llevado al equipo a la gloria, Chus Mateo, dedicaron por separado unas palabras tanto a los asistentes al acto como a los aficionados situados en los aledaños del Ayuntamiento.

Sergio Llull resaltó, al igual que Ayuso, la actitud del Madrid siempre que compite. «Ha sido un año muy complicado. El play-off se nos puso muy cuesta arriba, pero no podía ser otro que el Real Madrid el que lo hiciera. Hemos hecho una demostración más de lo que es esta camiseta, de no rendirse nunca y de no bajar los brazos», dijo el menorquín.

👔 @23Llull, capitán de nuestro equipo, habla en la sede de la Comunidad de Madrid. #CHAMP11ONS pic.twitter.com/xM6g1dAmNM — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 23, 2023

Por su parte, Chus Mateo ofrecer el éxito a la afición. «Hay mucho trabajo detrás de este título, pero no sólo mío. Todo el cuerpo técnico y, sobre todo, los chicos han estado magníficos. Han trabajado al máximo desde el mes de septiembre para conseguir esto. A veces se consigue, a veces no, pero bueno esto refrenda el trabajo, desde luego», dijo el entrenador blanco.