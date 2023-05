La confesión de Hanga a OKDIARIO: «Nosotros tampoco podemos parar a Tavares entrenando»

OKDIARIO conversó con Adam Hanga a menos de 24 horas del trascendental encuentro contra el Olympiacos en el Zalgirio Arena. Será la tercera final de Euroliga consecutiva para el húngaro, que perdió la dos anteriores, una con el Barça y otra ya con la camiseta blanca. Espera quebrar su mala racha este domingo con la ayuda de Walter Tavares, que llega en estado de gracia al momento cumbre de la temporada. Estas fueron sus reflexiones sobre el parqué del pabellón lituano.

Cómo encarar la final

«Tenemos que tratarlo como otro partido. Obviamente sabemos todos que nos jugamos mucho, que es el título más importante de Europa, pero al final debes afrontarlo como otro partido. Hay que intentar disfrutar del momento porque no todos los días se llega a una final de Euroliga, y menos aún a tres seguidas. Lo encaro como un partido más en el que debo dar lo que necesite mi equipo».

La resurrección del Madrid

«Nosotros nunca lo hemos pensado muy a lo grande. Siempre hemos pensado en lo siguiente que venía, partido a partido, y prácticamente hemos jugado cuatro finales seguidas en las que sabíamos que si perdíamos estábamos fuera. Tuvimos dos partidos muy duros en Belgrado, luego el quinto de la serie, que no fue como queríamos pero al final remontamos, y por último un partido contra el Barcelona. Sabíamos que aunque nos estaban ganando en la primera parte nosotros estábamos haciendo un gran trabajo ofensiva y defensivamente. Y al final conseguimos ganarlo».

Tavares

«Es complicado parar a Edy ahora mismo. Nosotros intentamos pararlo todo los días en los entrenamientos y tampoco podemos. Es un jugador muy especial para nosotros, está haciendo un tramo final de temporada increíble y sabemos de su importancia. Cuando está en el campo cambia todo. Yo ya no pongo tapones esta temporada, porque solo tengo que mandar al rival dentro y Edy está ahí y lo tapa todo. Ojalá que en la final haga otro partido».

Su rol en la final

«Como siempre. Intentar dar lo que pueda, defender a muerte y dar lo que necesite mi equipo. Este año he jugador en distintas posiciones y con distintos roles, pero a mí me da igual. En semifinales no metí ningún punto, pero ganó el equipo y estoy más contento que nunca».