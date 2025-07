La sorprendente revelación de Gregorio Manzano que pudo influir en la Liga que ganó el Madrid en 2007

Gregorio Manzano ha desvelado una anécdota insólita que le sucedió durante su etapa como entrenador del Mallorca y que pudo influir en la Liga que ganó el Real Madrid en la temporada 2006-07. Se trata de un gran secreto jamás contado en la que hay que remontarse a la última jornada de aquel curso, un campeonato que conquistó el equipo que dirigía Fabio Capello.

Y es que el ex entrenador del Mallorca ha confesado en una entrevista con Josep Pedrerol en ‘El Cafelito’ que un futbolista del Barcelona llamó a un jugador suyo al descanso del partido en el que el conjunto bermellón vencía 0-1 en el Santiago Bernabéu, y los blancos necesitaban remontar para ganar con el fin de hacerse con el título liguero.

💣💣 «Un JUGADOR del BARÇA nos LLAMÓ CINCO VECES al DESCANSO». 🔥 Gregorio Manzano desvela una historia jamás contada de la Liga del clavo ardiendo. ☕️ La entrevista completa con @jpedrerol, en El Cafelito este jueves a las 15:30h. pic.twitter.com/xASKIGiFb4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 2, 2025

«Ese partido nos tocó jugar nosotros con el Madrid. Ahora que ha prescrito, no te voy a decir el nombre, pero los teléfonos estaban todos apagados porque estaban las conexiones que ponen inalámbricas. Salimos ya del Bernabéu, en el autobús y me vino un jugador y me dice ‘míster tengo 4-5 llamadas en el descanso de este jugador del Barcelona’. Pues ha llegado tarde, ¿no has podido hablar con él, no?. Y ahí se quedó», aseguró el ex técnico de Atlético de Madrid, Sevilla y Rayo Vallecano, entre otros.

Finalmente, los madridistas acabaron ganando la Liga al vencer al Mallorca por 3-1 al término de la segunda parte gracias a los goles de José Antonio Reyes y uno de Mahamadou Diarra. Por su parte, el Barcelona endosó una goleada por 1-5 al Nástic de Tarragona, pero terminó perdiendo un campeonato que tuvo prácticamente en sus manos durante casi una hora en aquella última jornada. Blancos y culés acabaron la Liga con 76 puntos, pero los de Capello se hicieron con el título por el ‘goal average’.