Poirier: «Me concentro en la Final Four y el tema de mi renovación vendrá luego»

El futuro de Vincent Poirier está totalmente en el aire. Ni su mejor año a nivel individual le asegura un hueco en la plantilla de la próxima temporada, pero su mentalidad le impide pensar en otra cosa que no sea ganar la Euroliga en la Final Four que se disputa este fin de semana en Berlín. Por la capital de Alemania pasa otra nueva oportunidad de confirmarse como la alternativa perfecta a Walter Tavares en la demarcación de pívot en el Real Madrid.

Este viernes el conjunto blanco se enfrentará a Olympiacos y el francés no quiere oír hablar de nada que no sea el partido en el Uber Arena. Será la reedición de la final de Kaunas hace tan sólo un año. Ese o bien la final o el encuentro por el tercer puesto podrían ser sus últimos dos encuentros en Europa con el Real Madrid, un equipo en el que ha jugado tres de tres citas como la de estos días en Berlín.

Su contrato expira el 30 de junio, es decir, en apenas un mes. Poirier lo sabe y es consciente de ello, pero al ser preguntado cómo avanza el tema de su renovación confiesa en una entrevista a OKDIARIO que «todavía» no sabe nada. Lo que sí tiene claro es que le «encanta Madrid, jugar para este equipo y esta camiseta», pero que el sentarse a negociar un nuevo acuerdo «son cosas» que verán «un poco más tarde».

El calendario en la recta final de curso y el ritmo frenético de partido impiden esa conversación con motivo de una prolongación que se ha ganado a pulso. El Real Madrid finalizó la fase regular de la Liga Endesa a la vez que se jugaba con éxito los play off de la propia Euroliga ante Baskonia. Pocos días después tuvo que enfrentarse a Gran Canaria en los cuartos de final del campeonato doméstico y al clasificarse para semifinales tuvo que hacer las maletas para Berlín.

Poirier se concentra en la Final Four… y nada más

«Ahora no estoy tan concentrado en eso, va a venir luego», explica Poirier en torno al asunto de su continuidad. «Ahora tenemos un partido muy importante y no soy de hablar de esas cosas antes de la Final Four y los play off de ACB. Sí que me gusta Madrid, sí que me encanta jugar aquí y veremos qué pasa en las próximas semanas», afirma, dejando completamente abierto su futuro.

Sus méritos son amplios y es que con 30 años está realizando su mejor temporada en la élite y el jugador no lo esconde: «Estoy en un muy buen equipo, me siento muy bien, tengo mis sensaciones, tengo mi rol y ahora disfruto de mi mejor año. Quiero ganar lo máximo posible ahora que puedo aportar esta versión al equipo». Ya sólo queda saber si eso será suficiente para que la directiva blanca le ponga encima de la mesa un nuevo vínculo a la altura de su nivel y, sobre todo, de sus exigencias económicas.