Pablo Laso felicita a sus ex jugadores: «Enhorabuena, CAMPEONES»

Pablo Laso no ha dejado la ocasión de felicitar a sus antiguos jugadores por la conquista de la Euroliga en la Final Four de Kaunas. El ex entrenador del Real Madrid se ha pronunciado a través de las redes sociales con un rotundo mensaje: «Enhorabuena, CAMPEONES».

Como entrenador del equipo blanco, Laso, que actualmente sigue sin equipo tras su salida el pasado verano ganó en dos ocasiones la máxima competición europea. Después de imponerse al Olympiacos, ha cogido su testigo Chus Mateo, que fue su técnico ayudante durante muchas temporadas.