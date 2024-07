Oficial: el Real Madrid renueva a Mario Hezonja hasta 2029

Ya es oficial, Mario Hezonja continuará en el Real Madrid. El club blanco ha anunciado la renovación del alero croata por cinco temporadas, hasta 2029. De esta manera, se confirma la noticia adelantada por el propio jugador hace tan solo unas semanas en sus redes sociales y se pone punto y final al culebrón Hezonja. «Continuaré en MI CASA, MI REAL MADRID, ¡por mucho tiempo!», señaló.

«El Real Madrid C. F. y Mario Hezonja han alcanzado un acuerdo para la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club durante las próximas cinco temporadas», reza el comunicado del club blanco. A pesar de los rumores que le situaban en el Barcelona la próxima temporada, finalmente Hezonja ha decidido renovar con el Real Madrid y seguir dando alegrías a la afición madridista.

Super Mario ya había adelantado la noticia en sus redes sociales recientemente: «Como todos sabéis, después de mi último partido de la temporada me convertí en agente libre y era libre de decidir dónde quería jugar durante los próximos años. No he llegado a ningún acuerdo con nadie más a partir de ahora y, como dije, ¡siempre lo oiréis de mí primero!», comenzaba diciendo el jugador del Real Madrid en su comunicado.

«El Real Madrid creyó en mí cuando muchos no, cuidaron de mí y de mi familia desde el primer día que llegué y nos hizo sentir como en casa. Mi única intención era quedarme, así que estoy feliz de comunicarles que continuaré mi viaje en MI CASA, MI REAL MADRID, ¡por mucho tiempo!», concluyó el alero croata.

Se trata de una noticia bastante positiva para el Real Madrid después de las salidas de dos leyendas de la entidad como Rudy Fernández y Sergio ‘Chacho’ Rodríguez, que se retiran del baloncesto. De esta forma, el cuadro madridista logra retener a una pieza clave en los esquemas de Chus Mateo, un jugador que ha sido vital para el equipo esta temporada. Mario Hezonja ha sido, junto a Tavares y Musa, uno de los baluartes de este equipo que ha ganado Supercopa, Liga Endesa, Copa del Rey y llegó a la final de la Euroliga.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. y Mario Hezonja han alcanzado un acuerdo para la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club durante las próximas cinco temporadas.

En las dos campañas en las que Mario Hezonja ha defendido nuestra camiseta ha ganado 5 títulos: 1 Copa de Europa, 1 Liga, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

El jugador croata ya ha ganado todos los títulos posibles con el Real Madrid y se ha convertido en uno de nuestros jugadores fundamentales, y también en uno de los más queridos por toda la afición madridista.