El misterio de Osetkowski: ‘enemigo’ de Ibaka y un fichaje que aplazó el Madrid por amenaza de sanción

El misterio con Dylan Osetkowski sigue mosqueando a Unicaja Málaga, que está continuamente en vilo a la espera de esa posible sanción deportiva por un positivo en una sustancia que en ningún caso aumenta el rendimiento y que tuvo lugar en 2023. El Real Madrid, que deberá defenderle este domingo en la final de la Copa del Rey de baloncesto en el Gran Canaria Arena de Las Palmas (20:00 hora peninsular), aplazó su fichaje por este enigmático motivo que aún no se ha esclarecido.

De hecho, el mítico presidente del club malagueño, López Nieto, se temía lo peor por si la sanción llegaba justo para la Copa: «Espero que la sanción no llegue una semana antes de la copa. De momento no sabemos nada. La ACB no tiene nada que ver en esto. Espero y deseo que ahora no me vengan con la sanción una semana antes de la Copa. Sería para matarlos».

Finalmente, no ocurrió y Osetkowski ha podido disputar la Copa con total normalidad, brillando especialmente en los cuartos frente al Joventut de Badalona donde se llevó el MVP. Pero ese lobo que persigue a Unicaja generó rechazo en el pasado en los dos clubes más potentes de España, Real Madrid y Barcelona, que frenaron su fichaje por la incertidumbre acerca de esa posible sanción.

El de California, al que vigila Álex Mumbrú para la selección alemana, protagonizó la tangana más sonada de esta temporada en la ACB contra Serge Ibaka en el Real Madrid-Unicaja de Liga del pasado 8 de diciembre en el Movistar Arena. El pívot del equipo blanco, fuera de sus cabales, agarró del cuello a Osetkowski y acabó descalificado.

Osetkowski y su enganchón con Ibaka

El partido estaba decidido para el Real Madrid y todo ocurrió a falta de un minuto para el final, cuando en un tiro libre anotado por David Kravish Osetkowski e Ibaka se enzarzaron de tal forma que acabaron tumbados sobre la zona de los fotógrafos. Los árbitros expulsaron rápidamente al internacional español, pero no consideraron que el de Unicaja le hubiera provocado y quedó impune. Sí que se marcharon expulsados Melvin Ejim y Tyson Pérez por invadir la pista estando en el banquillo en esa acción.

Un jugador que arrastra esa polémica con la sanción y ese enfrentamiento con un Ibaka que, si no es uno de los dos descartes, volverá a encontrarse con Osetkowski sobre la cancha de Las Palmas. López Nieto afirmó antes de la Copa que «el daño que se ha hecho a Osetkowski y al club nadie lo va a reponer».

«Esto es una cosa increíble. La muestra fue en diciembre de 2023. Nosotros nos enteramos de que empezaba el proceso administrativo en abril de 2024. Que quede claro que lo que tomó Dylan es algo que no repercute en ventajas deportivas», justificó el presidente cajista en una entrevista concedida a Radio Marca.

«Cuando la justicia es lenta es torpe. Para que las sanciones deportivas tengan funcionalidad tienen que ser rápidas para que dañen a los deportistas lo menos posible.», sentenció. Osetkowski, que no brilló en Murcia en la final de Supercopa y sí en Goya el día de la polémica con Ibaka (14 puntos y 5 rebotes) jugará por tercera vez esta temporada contra un Real Madrid que le vigila de cerca a él como ala-pívot y también a esa multa deportiva que le apartaría de las canchas.