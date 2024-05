Garuba desmiente que haya fichado por el Real Madrid: «Falsas noticias»

Usman Garuba ha tenido que salir al paso a desmentir los rumores que le colocan en el Real Madrid. Después de que el conjunto blanco cayera derrotado en Berlín ante el Panathinaikos en la final de la Euroliga, fuertes rumores le colocaban como jugador del equipo de Chus Mateo para la próxima temporada. Todo ello a raíz de la posible salida de Vincent Poirier al Efes.

«No suelo escribir aquí pero esta vez tengo que hacerlo. Entiendo a cada periodista/conocido y su trabajo que hacen, pero deben respetar a los jugadores y equipos en lugar de brindar noticias falsas sin saber nada de lo que está pasando. Mi futuro aún no está decidido, así que deja de difundir noticias falsas. Seguimos trabajando. Gracias», dijo el todavía jugador de los Golden State Warriors.

Y es que Usman Garuba abandonó el Real Madrid en 2021 para dar el salto al sueño americano y lo hizo como número 23 del draft de la NBA. El jugador de 22 años fue elegido por los Houston Rockets y pasó en el equipo texano dos temporadas, aunque no tuvo los minutos deseados donde se le vio más veces fuera de la pista que dentro de ella. Tras estos dos años, ala pívot cambió a los Rockets por los Hawks y a los pocos días se fue a los Oklahoma City Thunder.

En septiembre, Garuba firmó un contrato two-way con Golden State Warriors, pero acabó la temporada habiendo disputado únicamente seis partidos en la NBA. El jugador español tuvo todo su protagonismo en la Liga de Desarrollo, en la G-League con los Santa Cruz Warriors. Ahora está por ver cuál es su futuro, si la NBA o regresar a Europa. Si toma los caminos del viejo continente, parece que Garuba elegirá el Real Madrid. Pero todo hace indicar que el español tiene la prioridad de seguir vinculado a la NBA, el gran sueño de todo deportista.

I don’t usually write here but this time I have to do it. I understand every journalist/insider and their work they do but they got to have respect for the players and teams instead of providing false news without knowing anything that’s going on.

My future is not decide yet…

— Usman Garuba Alari (@Usmangaruba) May 30, 2024