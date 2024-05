Edy Tavares: «Chus Mateo nos transmite mucha tranquilidad, nos deja ser libres»

Edy Tavares fue el jugador del Real Madrid de baloncesto que compareció en la rueda de prensa oficial de la Euroliga antes de la Final Four. El equipo blanco juega este viernes ante el Olympiacos su semifinal y el pívot del Real Madrid analizó este exigente duelo ante el equipo griego así como esta nueva Final Four.

«Chus Mateo nos transmite mucha confianza de que tenemos dos partidos para ser campeones de Europa y que tenemos la posibilidad de hacer algo grande que es repetir el trofeo, ganarlo dos veces seguidos», expresó el jugador caboverdiano desde Berlín, sede de esta Final Four de la Euroliga. «Es nuestra motivación ahora, hacer historia y llegar a lo más alto en Europa», añadió Edy Tavares.

Además, el pívot del Real Madrid, al que Chus Mateo definió como «el mejor del mundo», expresó cómo está el vestuario de cara a la Final Four que arranca este viernes en la capital alemana: «Este es uno de los mejores equipos que hemos conseguido juntar. Tener experiencia, tener jugadores que nos puedan liderar para superar algún momento difícil en el partido y conseguir ganar. Es por eso que estamos aquí cada año y este es otra oportunidad para nuestro equipo de lograr de nuevo el trofeo».

Elogiado por Chus Mateo, que dijo de él que es «el mejor pívot de Europa, el más determinante, es pieza fundamental» en el Real Madrid, Edy Tavares devolvió los elogios a su entrenador: «Chus Mateo es una persona que nos transmite mucha confianza, nos deja jugar como queremos jugar, nos deja comunicarnos, siempre añadiendo su parte como entrenador».

«Siempre nos deja ser libre de pensar y de estar feliz en el campo, de disfrutar del esfuerzo y el sacrificio. Son muchas horas para poder ganar el partido, nos transmite disfrutar sufriendo, disfrutar para ganar un partido cuando más difícil», añadió Edy Tavares desde Berlín en la rueda de prensa oficial antes de la Final Four.

Chus Mateo también elogió a Edy Tavares

Minutos antes, Chus Mateo explicó la importancia de Tavares en este Real Madrid. «Mucho del juego por el que se basa el ataque del Real Madrid y la defensa es por Edy. A nivel humano no hace falta decir nada de él, sabe lo que pienso, sus compañeros también lo sabe. Es un tipo extraordinario, tan grande como persona a nivel humano como literal a nivel físico», comentó el entrenador del Real Madrid de baloncesto.

El técnico del equipo blanco explicó que «tenemos grandes rivales y los respetamos» y que está «encantado de estar en otra Final Four y saludar a mis colegas y a las leyendas que están aquí». Sobre su favoritismo, Chus Mateo aseguró que de eso no se habla en el vestuario: «Ser favoritos o no es una buena palabra, pero no hablamos de eso en el vestuario, es algo más para los aficionados».