Chus Mateo: «Si algo hemos demostrado es que somos luchadores»

Chus Mateo atendió a los medios de comunicación en el Movistar Arena tras la crucial victoria en el Clásico de la jornada 27 de la Euroliga frente al Barcelona. El técnico del Real Madrid destacó la fortaleza de su equipo en un partido muy duro y avisó de que tienen que «estar preparados para cualquier situación» en las ocho ‘finales’ europeas que quedan.

«Para nosotros será un partido importante a todos los niveles. Nos ha costado entrar. Veníamos de perder en la Copa del Rey contra un equipo que fue mejor. Hemos hecho una buena segunda parte. Ojalá que podamos decir que este es el primer paso en esta misma dirección. Ahora a seguir trabajando porque viene un calendario muy duro. Tenemos que estar preparados para cualquier situación», comenzó.

«Llegar muchas veces a play off da mucho mérito. Es ver lo dura que es esta competición. Un esprint de siete partidos que nos tomamos despacio, con paciencia, tratando de hacer bien las cosas», añadió. «Los Clásicos dan confianza o te la quitan, pero no es fundamental. Era muy importante ganarlo en casa por nuestra situación y la igualdad», confirmó.

Chus Mateo explicó la titularidad de Rathan-Mayes: «Somos 13 jugadores más Gaby Deck y necesito de todos ellos. Hay quienes van teniendo más y menos confianza. Necesito enganchar a más gente en esta fase y en este rush final que nos espera. También Usman Garuba. Tienen que sentirse partícipes del juego. No puedo ir perdiendo vagones, necesito mantener a todo el mundo vivo. Vamos a intentar que sea así hasta el final», afirmó.

«Pretendo que todo el mundo tenga importancia y sume. Busco que no se descuelgue, no sólamente él. Cuento también con Ndiaye sin duda. Habrá partidos para todos, queda mucho tiempo y mucha tela que cortar. Hay que lucir desde un trabajo un poquito más oscuro», explicó.

«Es absolutamente fundamental. ¿Cuántas veces le hemos dejado fuera de la rotación de un partido o incluso fuera de los 12? Ha peleado, cambiado la opinión de su entrenador, compañeros, a base de pelear y trabajar. Ha entendido perfectamente lo que puede ser. Ha luchado como un campeón. Me alegra este tipo de gente. Ha sufrido mucho porque él sabía que podía dar este nivel. No falla un tiro», comentó sobre Alberto Abalde.

Chus Mateo y cómo se levanta el Real Madrid

«Casi ni me acuerdo. De este partido de hoy no me voy a acordar si llegamos a jugar play off. Cada Clásico lo rodea una serie de circunstancias y cada partido es una historia. Es el sentir de mucha parte de la grada, de nuestra afición porque tiene mucho conocimiento del Real Madrid. Somos luchadores, pensamos que aunque las cosas vayan mal puede cambiar. Sin duda estoy de acuerdo con el sentir de lo que refleja esa pancarta», alabó.