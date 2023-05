Chus Mateo: «Pablo nos enseñó el camino hasta aquí»

Chus Mateo compareció junto a su colega Georgios Bartzokas en el tradicional posado previo a la final de la Euroliga. El entrenador del Real Madrid advirtió de que el Olympiacos es «una máquina de hacer baloncesto» y, antes de su primera final europea, se quiso acordar de su predecesor y antiguo mentor, Pablo Laso.

Olympiacos

«El Olympiacos es una máquina de hacer baloncesto. Juegan genial, se conocen desde hace mucho tiempo y son muy sólidos. Es un honor ser el rival de Bartzokas, un referente, un señor de los banquillos y me alegro de poder jugar contra él. Es un extraordinario equipo con jugadores de muchísima personalidad y un gen competitivo magnífico».

La dureza del Madrid

«Para nosotros ha sido un camino duro para llegar hasta aquí, lesiones, problemas, malos momentos durante la temporada, pero estamos en la final. Ha sido la liga regular más dura en la historia reciente de la Euroliga. Cuando todo parecía que estaba en contra, esa capacidad de saber luchar juntos y creer que podíamos salir adelante nos ha hecho más fuertes».

Mensaje a los aficionados

«Lo primero es agradecerles los que han venido hasta aquí y sabemos que hay mucha gente pendiente en España de lo que hacemos. Ganar o perder es parte del juego, pero pelear hasta el final forma parte de nuestra historia y no va a faltar nunca. Tendremos nuestras opciones, seguro, y que nadie dude de que vamos a hacer el máximo para ser campeones».

Veteranos y noveles

«Por supuesto, los jugadores que llevan más tiempo en el equipo son importantes, pero lo importante es jugar como equipo. Tenemos jugadores que van a disputar su primera final y otros que tiene experiencia. Lo más importante es no tirar la toalla y permanecer juntos en los momentos difíciles. Tenemos una química muy importante en el equipo y estamos listos para competir».

Pablo Laso

«Pablo no enseñó el camino hasta aquí. Los ocho últimos años he estado trabajando con él. Él empezó a conseguir que nuestro equipo llegara a las Final Four después de mucho tiempo y la forma en que trabajaba nos ha hecho seguir trabajando así. Estoy muy orgulloso de haber podido trabajar a su lado durante tanto tiempo. Por supuesto le deseo lo mejor en el futuro».