Chus Mateo ‘ficha’ por la NBA: los Raptors le invitan y da consejos a sus jugadores

Chus Mateo ha aprovechado las vacaciones del Real Madrid para viajar a Estados Unidos y visitar a los Toronto Raptors de la NBA. El equipo canadiense le ha birlado su técnico a los blancos durante unos días. El madrileño cruzó el charco para ver a una de las grandes franquicias de la mejor liga del mundo en plena Summer League.

Mateo fue recibido entre aplausos y elogios por los jugadores y miembros del equipo técnico de Toronto Raptors. El recién nombrado entrenador del año en Europa pasará unos días con el equipo canadiense, donde espera «aprender mucho» sobre ellos y coger ideas para implantarlas en su equipo a partir de la próxima temporada.

El técnico madrileño viene de firmar una de las mejores temporadas de la historia del Real Madrid, donde lo han ganado todo a nivel nacional (Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa) y terminaron cayendo en la final de la Euroliga contra Panathinaikos después de ser los grandes dominadores de la fase regular. Los blancos han sido el equipo a batir este año tanto en Europa como en España y, ahora, Chus Mateo quiere coger nuevas ideas para seguir mejorando su plantilla, a la que acaba de incorporar a uno de los mejores pívots del Viejo Continente, Serge Ibaka, que además fue campeón de la NBA con Toronto.

Chus Mateo stopped by Summer League to give our guys some insight 🤝

Open Gym: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/04gEPFEbBA

— Toronto Raptors (@Raptors) July 25, 2024