Barcelona-Real Madrid: Clásico de altura en la Euroliga

Barcelona y Real Madrid estrenan 2024 con un Clásico en la jornada 18 de la Euroliga. No hay mejor forma para empezar el año que con el cuarto episodio de esta temporada entre madridistas y culés. Los tres anteriores cayeron del lado del conjunto blanco, pero ahora los de Roger Grimau quieren romper la mala racha contra su máximo rival en su casa, el Palau Sant Jordi.

La dinámica del Barça es muy preocupante, no sólo contra el Madrid, que también, sino en cuanto a los resultados de los últimos 10 encuentros. El equipo blaugrana ha perdido 7 de ellos, destacando las dos últimas derrotas contra Unicaja Málaga y Mónaco, pues han hecho especial daño al caer por 20 puntos en ambas.

La situación de uno y otro es bien distinta. El conjunto blanco es líder desde la primera jornada y después de más de media fase regular disputada sigue en cabeza con 16 victorias y una derrota, la sufrida contra el Fenerbahce sobre la bocina en la prórroga. El resto, un sendero de equipos vencidos por un ciclón llamado Real Madrid.

Su buen arranque en Europa le mantiene a día de hoy como tercero, pero lleva cuatro derrotas en los últimos seis partidos de Euroliga. Por esa y otras cuestiones, y como sucede en la sección de fútbol, el técnico culé, Roger Grimau, está más cuestionado que nunca. De hecho, en los últimos días llegaron críticas hacia sus jugadores que venían del propio club.

Lío en el Barcelona

Las pronunció Juan Carlos Navarro, ex jugador blaugrana, y director general de la sección de baloncesto, quien piensa que «ha habido actitudes dentro y fuera de la pista que no nos han gustado y que no son dignas de esta camiseta». Después de un mes de diciembre negro, el español no pudo contenerse y señaló directamente a los jugadores como culpables de la mala racha del equipo.

Por tanto, el Madrid se puede aprovechar de las flaquezas de su máximo rival en el cuarto Clásico de la presente campaña. Ninguno de ellos fueron victorias plácidas para los blancos, pero con su poderío pudo derrotar al Barça en todos ellos. El más vertiginoso fue el de la primera vuelta de la fase regular de la Euroliga con un final de infarto en el WiZink Center.

La situación del Madrid es totalmente opuesta a la del Barcelona. Los de Chus Mateo sólo han perdido dos partidos esta temporada, el mencionado contra el Fenerbahce y otro de la Liga Endesa contra Unicaja. Codo son victorias para un equipo que parece estar destinado a conquistar cada uno de los torneos de este 2024. Es más, ya levantó uno, la Supercopa.

La principal virtud de este Madrid es que es igual de sólido tanto en defensa como en ataque. Prueba de ello es su bestial diferencial en la clasificación de la Euroliga, donde además de ser líder, es el equipo que más puntos anota y que menos encaja, por lo que su ventaja sobre el resto en caso de empate a finales de la fase regular es de 221 puntos. Por poner las cosas en contexto, el segundo que más tiene es Panathinaikos, con 65.

Las bajas del Real Madrid para el segundo duelo contra el Barcelona en la Euroliga

Para la cita, los blancos cuentan con alguna que otra baja bastante sensible. Con Guerschon Yabusele entre bambalinas, se suman las lesiones de Gaby Deck y Rudy Fernández. Quizá la mejor noticia ahora mismo sea la reincorporación de Mario Hezonja, que volvió en el último partido del año contra el Valencia Basket y fue nombrado recientemente como el MVP del mes de diciembre en la Euroliga.

🔝 @MarioHezonja, MVP de diciembre de la #EuroLeague:

👉 Sus promedios:

🔢 17,2 PIR

🏀 5 rebotes

🎯 16 puntos pic.twitter.com/VsBGjR8Tpe — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 2, 2024

Hezonja estaba en su mejor momento de la temporada, promediando 12,1 puntos, 4,2 rebotes, 0,3 asistencias, 1,1 recuperaciones, 0,1 tapones para 11,9 de valoración por partido. En la Liga Endesa sus números son 12,8 puntos, 4,3 rebotes, 1,3 asistencias, 0,1 tapones y 1,3 recuperaciones para 13,2 puntos de valoración por partido. A diferencia de su oponente, el Barcelona sólo cuenta con la baja de Michael Caicedo, que tiene una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho.

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, compareció en la rueda de prensa previa al segundo contra el Barcelona en la Euroliga y aseguró que le tienen máximo respeto «a los rivales, independientemente del nombre». «El Barcelona es un gran club, pero trataremos de hacer bien nuestro trabajo. Tratamos de fijarnos en nosotros y solo lo hacemos en los demás para jugar mejor al baloncesto. Estudiamos al rival en lo baloncestístico, dando igual las dinámicas del resto de equipos», afirmó.

Por su parte, Grimau confesó sentirse «fuerte emocionalmente» en su peor momento en su primer año como entrenador del Barça. «Siempre he intentado ser muy claro y transparente, y es evidente que la situación que estamos pasando es mala. La imagen que hemos tenido en algunos partidos no se puede dar. Estamos intentando hacer un cambio, dar con la tecla que nos permita ser mucho más competitivos», dijo en la rueda de prensa previa al encuentro en el Palau.