Dónde ver el resultado online de Davidovich – Rafa Jódar en directo y por TV en vivo online la final del Masters 1000 de Shanghái

El Masters 1000 de Shanghái 2026 tendrá por primera vez un campeón español. Rafa Jódar y Alejandro Davidovich Fokina han alcanzado la gran final que se disputará este domingo y en el que sólo puede quedar uno. El madrileño y el malagueño pelearán por ser quien traiga el trofeo en el avión, pero son conscientes de que por delante tendrán un encuentro muy complicado. A continuación te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este partidazo.

Cuándo es el Davidovich – Rafa Jódar: horario de la final del Masters 1000 de Shanghái 2026

Rafa Jódar ha alcanzado la final del Masters 1000 de Shanghái 2026, donde va a tener que enfrentarse a Alejandro Davidovich para intentar ganar su primer torneo de esta categoría. El madrileño debutó imponiéndose en segunda ronda al argentino Thiago Agustín Tirante (4-6, 6-2 y 6-3), mientras que en la tercera fase se cargó al checo Jiri Lehecka (4-6, 7-6 y 6-4). En los octavos y en los cuartos también tuvo que remontar, primero a Botic van de Zandschulp (7-6, 6-4 y 6-2) y luego a Casper Ruud (4-6, 6-4 y 6-3). En semifinales arrasó a Daniil Medvedev con un 6-3 y 6-4.

Delante tendrá a un Alejandro Davidovich Fokina, que tampoco sabe lo que es ganar un Masters 1000 y espera que Shanghái sea el primero. El malagueño tampoco lo ha tenido nada fácil, aunque en segunda ronda se deshizo de Jenson Brooksby por 6-1 y 6-3. Sufrió algo más en tercera ronda contra Frances Tiafoe (7-6, 4-6 y 7-6), al igual que con Hubert Hurkacz en octavos (1-6, 6-3 y 7-6). En cuartos se cruzó con Arthur Géa, pero el francés tuvo que abandonar en el primer set. Ya en semis se cargó a Alexander Zverev, flamante número uno del ranking de la ATP, por 5-7, 6-4 y 6-3.

La organización del torneo chino ha programado el Alejandro Davidovich – Rafa Jódar que corresponde a la gran final del Masters 1000 de Shanghái 2026 para este domingo 18 de octubre. La ATP ya ha anunciado que el arranque de este encuentro en el que está en juego el título es el horario de las 10:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Estos dos tenistas españoles nunca se han enfrentado en el circuito.

Dónde ver el Davidovich – Rafa Jódar en el Masters 1000 de Shanghái 2026 en directo gratis y por TV

Movistar+ es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España todo el torneo que se está celebrando en el país asiático. El Alejandro Davidovich – Rafa Jódar que corresponde a la final del Masters 1000 de Shanghái 2026 se podrá ver por televisión en directo mediante este operador que es de pago, así que no se va a poder ver en directo ni en abierto por la TV. Los clientes de esta plataforma podrán descargarse su app en un teléfono móvil, tablet o smart TV y así ver este choque entre el malagueño y el madrileño en streaming y en vivo online. La aplicación de pago Tennis TV también, bajo suscripción, emitirá el duelo que decidirá el título.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información de la previa de esta final del Masters 1000 de Shanghái 2026. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Alejandro Davidovich – Rafa Jódar que define el título en China y cuando acabe publicaremos las crónicas relevantes que se produzcan.

Dónde escuchar por radio gratis el Davidovich – Rafa Jódar del Masters 1000 de Shanghái 2026

Tenemos que recordar a todos los amantes de este deporte y seguidores del tenista malagueño y del de Leganés que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming la final del Masters 1000 de Shanghái 2026 deben saber que podrán escuchar gratis por la radio el Alejandro Davidovich – Rafa Jódar. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el partido para contar lo que esté ocurriendo en China.