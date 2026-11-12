Dakota Johnson (37 años) sobre Antonio Banderas: «Mi padrastro quiso a mi madre, a mí y a mis hermanos con tanta fuerza que cambió nuestras vidas para siempre»

Hay familias que se construyen más allá de los vínculos de sangre y la relación entre Dakota Johnson y Antonio Banderas es uno de esos ejemplos. La actriz estadounidense, hija de Melanie Griffith y Don Johnson, encontró en el intérprete malagueño una figura paterna durante una etapa fundamental de su infancia. Aunque Antonio Banderas y su madre se divorciaron en 2015, el cariño entre ambos nunca desapareció. En 2019, durante una entrega de premios en Hollywood, Dakota pronunció un discurso que emocionó al actor y dejó una de las declaraciones más bonitas sobre su relación.

Un padrastro que llegó cuando tenía seis años

La historia comenzó en 1995, cuando Antonio Banderas y Melanie Griffith se conocieron durante el rodaje de Two Much, una película dirigida por Fernando Trueba. Por aquel entonces, Dakota Johnson tenía seis años y ya era hija de Don Johnson y Melanie Griffith. La pareja se casó en Marbella en mayo de 1996 y ese mismo año nació Stella del Carmen, la única hija que tuvieron en común.

La llegada del actor español supuso un cambio importante para Dakota y sus hermanos, Alexander Bauer y Jesse Johnson. Banderas no se limitó a formar parte de la vida de Melanie Griffith, sino que construyó una relación muy cercana con los hijos de la actriz. Durante su infancia, Dakota pasó largas temporadas en España y descubrió una cultura con la que terminaría desarrollando un vínculo especial.

El discurso que emocionó a Antonio Banderas

Uno de los momentos más recordados de esta relación tuvo lugar el 3 de noviembre de 2019, durante los Hollywood Film Awards. Dakota fue la encargada de entregar a Banderas el premio al mejor actor por su interpretación en Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar. Antes de anunciar el galardón, quiso dedicarle unas palabras que emocionaron profundamente al intérprete malagueño.

«Mi padrastro, Antonio Banderas, irrumpió en nuestras vidas. Era tan vibrante, tan divertido y tan gracioso… Quiso a mi madre, a mí y a mis hermanos con tanta fuerza y tanto ruido que cambió nuestras vidas para siempre», recordó la actriz. También reconoció que había tenido mucha suerte y que, con el paso del tiempo, había comprendido que Antonio Banderas era una de las personas más influyentes de toda su vida.

Una familia que continúa unida

La separación de Antonio Banderas y Melanie Griffith, anunciada en 2014 y formalizada posteriormente, no terminó con los lazos familiares. El propio actor ha manifestado públicamente el cariño que sigue sintiendo por Dakota, a quien continúa considerando parte de su familia. De hecho, durante su discurso de agradecimiento en 2019, le dedicó el premio y destacó especialmente que ella todavía le llamaba «papi».

Además del afecto personal, Dakota Johnson también reconoció la influencia profesional del malagueño. Explicó que había aprendido de él el valor de la pasión y la disciplina, especialmente por las horas que dedicaba a preparar sus personajes. Una relación que demuestra que, en ocasiones, la familia no depende únicamente de los apellidos, sino del cariño, la presencia y los recuerdos compartidos.