Las últimas horas de Jesucristo con un enfoque diferente: el final de ‘The Chosen’ llegará a Prime Video y cines

Visto el éxito arrollador de The Chosen (Los elegidos) en Amazon Prime Video, los productores de la serie han apostado por contar el último día de Jesucristo con un enfoque propio y diferente que llegará a la plataforma con la temporada 6 y se podrá ver también en cines. Las últimas horas de Jesús de Nazaret antes de su crucifixión pasarán, de hecho, por las salas antes de incluirse en el catálogo de Prime Video.

The Chosen, que ha mantenido una narrativa distante del relato literal de la Biblia, apostará por contar los acontecimientos como nunca antes se han expuesto. «Todos conocen los aspectos básicos de esta parte de la historia, pero no todos saben el porqué de la crucifixión y los extraordinarios sucesos de esas 24 horas», declaró Dallas Jenkins. El creador y productor de The Chosen aseguró que su equipo y él se dieron cuenta de que «esto no sólo merecía una temporada de televisión, sino también un largometraje cinematográfico independiente», por lo que escribieron y grabaron «todo con esto en mente».

La serie, protagonizada por Jonathan Roumie, estrenará su sexta temporada en noviembre de este 2026, y ya ha adelantado la sinopsis: «Ha llegado la hora. Antes de que se ponga el sol, Jesús de Nazaret morirá. La sexta temporada narra los acontecimientos históricos del último día de Jesús a través de las vidas de quienes lo aman y de quienes lo condenan. Los fariseos lo llaman justicia. Los romanos, paz. Sus seguidores, asesinato. Pero ante la soledad y la muerte, Jesús se mantiene firme en su plan, que siempre ha conducido a un mismo lugar: la cruz. La sexta temporada de The Chosen revela cómo las últimas horas de Jesús cambiaron el mundo para siempre».

El 15 de noviembre se ofrecerán los tres primeros capítulos y los siguientes se ofrecerán semanalmente, hasta el 6 de diciembre. Ya en la primavera de 2027, el final de la sexta temporada y el comienzo de la séptima se proyectarán en cines. De hecho, la factura técnica se ha diseñado especialmente para el formato cinematográfico.

El actor de The Chosen que da vida al apóstol Tomás, Joey Vahedi, explicó la razón por la que los guionistas han optado desde el principio por distanciarse del relato literal de la Biblia. Según el intérprete, persiguen priorizar la exploración humana sobre la tradición religiosa. «Se parte de experiencias muy humanas. Por eso tiene tanto éxito, porque la gente siente que puede identificarse», aclaró.

Por ello, entiende, la serie ha calado en todo tipo de audiencia, independientemente de las creencias religiosas del espectador. «Si ha funcionado para alguien que ya tenía fe y la ha fortalecido, o para alguien que no la tenía y ahora ve las cosas de otra manera, creo que eso es muy importante en los tiempos que corren», valoró en US Weekly.

La nueva temporada mantendrá el reparto habitual -con Shahar Isaac (Pedro), Paras Patel (Mateo) y Elizabeth Tabish (María Magdalena)-, y dará peso igualmente a los personajes antagónicos como Caifás y Poncio Pilato. Se estrenará de manera simultánea en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, África, Reino Unido y Latinoamérica, a falta de concretar la fecha en la que llegará al resto de territorios.

The Chosen ha marcado un hito: el de ser la producción audiovisual financiada por crowdfunding de mayor éxito de la historia, con más de 200 millones de espectadores a nivel global.