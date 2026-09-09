Raquel Sánchez Silva recuerda el mensaje que recibió de Jorge Javier tras volver a Mediaset: «Este aplauso es para ti»

Durante la XVIII edición del Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz, Raquel Sánchez Silva ha presentado ante los medios de comunicación Honesty House, reality dating show que Telecinco estrenará próximamente, que se basa en la confianza y en el primer amor. La popular comunicadora regresa así a Mediaset España, la empresa que la encumbró y que dejó hace once años.

Así es ‘Honesty House’

Producido por Mediaset España en colaboración con Brutal Media, parte de BBC Studios Global Productions, en este nuevo formato un grupo de 12 solteros —seis chicas y seis chicos—, seleccionados por una coach emocional según sus perfiles y expectativas y con un pasado lleno de fracasos en sus relaciones, pondrán a prueba sus sentimientos conviviendo bajo una única norma inquebrantable: la verdad absoluta. Durante esta convivencia tendrán citas y se enfrentarán a retos y desafíos creados para tratar de sanar heridas y crear vínculos sentimentales auténticos.

La ‘Honesty Box’, el corazón del formato

La búsqueda del amor verdadero por parte de los 12 protagonistas del programa girará en torno a la Honesty Box, el corazón del formato: una sala equipada con la tecnología de detección de mentiras más avanzada del mundo. Basada en el sistema de escáner óptico, utilizado por servicios de inteligencia internacionales, esta tecnología, que no requiere de cables ni conexiones físicas, lee el iris del ojo para medir con precisión los cambios sutiles en el diámetro de la pupila, los parpadeos y las fijaciones de la mirada y determinar si uno de los solteros o solteras está siendo honesto o no.

A lo largo de cada día de convivencia, una alarma se activará en ‘Honesty House’, proyectando la imagen de uno de los solteros o solteras, que deberá acudir a la Honesty Box para responder a una serie de preguntas sobre la convivencia, su vida personal o sus objetivos/estrategias. El resto de la casa podrá ver la secuencia de forma simultánea, aunque desconocerán si el protagonista miente o dice la verdad.

El Jardín de la Verdad, donde las mentiras saldrán a la luz

Un lugar al aire libre, denominado El Jardín de la Verdad, servirá para que las mentiras salgan a la luz, a través de una dinámica dirigida por Raquel Sánchez Silva en la que todos los protagonistas podrán conocer cuántas verdades/mentiras se han manifestado en la Honesty Box, desatando posibles tensiones y traiciones o generando nuevos lazos y reforzando conexiones sentimentales entre las parejas.

Al final de la experiencia, solo aquellos que logren superar la mentira y ser absolutamente sinceros con la persona a la que aman, podrán salir por la puerta de la casa de la mano y con el triunfo de haber encontrado el amor verdadero.

El regreso de Raquel Sánchez Silva a Mediaset

Hace once años que Raquel Sánchez Silva abandonó Mediaset, por lo que para ella supuso un impacto cuando supo que querían que presentara Honesty House.

«Estaba en Sierra Nevada, estaba esquiando y de repente vi una llamada perdida de Jaime Guerra (director División Producción Contenidos de Mediaset). Y yo, en ese momento, pensé: No puede ser. Me hizo tanta ilusión que paré, llamé enseguida y le dije: Jaime, espérate un momento que bajo, me quito el equipo y ya te llamo tranquila. Me fui al comedor, me senté allí, le llamé, me dio el titular, me dijo: ¿Cuándo vienes a Madrid? y le dije: Llego dentro de dos días. Y me dijo la hora de la reunión. En ese momento colgué, llamé a Matías (su pareja), que estaba esquiando con los niños, y les dije: Yo ya no esquío más, porque no sé qué tengo que hacer, pero yo no me puedo lesionar. Me quedé así. Toda la mañana en Sierra Nevada metida en el restaurante hasta que terminó mi familia de esquiar», nos ha confesado Sánchez Silva sobre el momento en el que la invitaron a volver a Mediaset.

También nos ha confesado que cuando comunicó a RTVE (lleva años presentando Maestros de la costura) que iba a trabajar en Mediaset, «fueron muy generosos, muy estupendos y muy cariñosos y me desearon mucha suerte».

La presentadora también ha confesado que Jorge Javier Vázquez, su compañero en Supervivientes, la llamó nada más conocer la noticia: «Me dejó un mensaje en el plató, supercariñoso, que decía: Raquel, estoy aquí grabando y, mira, este aplauso es para ti. Me puso a la gente del público, me mandó un aplauso y me dijo que le hacía muchísima ilusión que volviera a trabajar».