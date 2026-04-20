Casi un año después de que TVE cancelara La familia de la tele, el presentador Aitor Albizua sigue sin encajar la derrota y ha culpado del fracaso del programa a «la mediatización» que dio publicidad al espacio, en lugar de asumir que los datos de audiencia nunca respaldaron el formato que duró sólo un mes en la televisión pública.

Aunque Aitor Albizua ha asegurado que «en lugar de enrabietarse» hay que «aprender también de las cosas que no funcionan», el presentador ha tachado de «injusto» hacer análisis «a posteriori», porque «los motivos son miles, muchas circunstancias que se juntan en un mismo momento». Sin embargo, después, ha matizado sus palabras.

El también presentador de Cifras y Letras ha señalado el bombo que se dio a La familia de la tele como el motivo de mayor peso por el que se canceló el programa. «Todo eso sumado a una mediatización y a un ruido, y en esto me voy a mantener, completamente injusto, con tintes completamente clasistas», ha rematado.

Así, Aitor Albizua se ha referido a las voces que criticaban que la televisión pública diera espacio a un programa que trataba de ser una nueva versión de Sálvame, y ha cargado contra ellas: «Ahora todo el mundo sabía lo que había que hacer en TVE. ¿Tú quién eres para decir quién puede o no trabajar en la televisión pública?».

Las palabras del presentador en Menudo cuadro, el podcast de Carlota Corredera, se han recogido en el perfil de X de RTVE Play, en el que se ha destacado, precisamente, la frase «hubo una mediatización y un ruido injusto con tintes clasistas».

Laura Fa se «arrepintió» de ir a ‘La familia de la tele’

Por otro lado, Laura Fa, colaboradora de La familia de la tele, también ha hablado abiertamente sobre su etapa en el programa de La 1. La periodista ha confesado que se «arrepiente» de la decisión que tomó, la de abandonar Espejo Público para sumarse al espacio de TVE. En el programa de Antena 3 «estaba feliz, tenía amigos y trabajaba con gente maravillosa, como Susanna Griso», pero ambos proyectos eran incompatibles y si quería estar en uno debía renunciar al otro.

La decisión de Laura Fa estaba motivada por sus altas expectativas, al pensar «que se harían cosas grandes», a pesar de que le advirtieron «que no funcionaría». «Estaba bien y la he liado parda, pero la vida es eso», ha declarado en el podcast Off The Rec.

Respecto a los motivos del fracaso de La familia de la tele, Laura Fa entiende que el público de TVE no es el mismo que el de Telecinco, por lo que «quizás en La 1 no estaban demasiado preparados para ver a Belén Esteban comiendo», ha bromeado. Además, los síntomas fueron evidentes desde el estreno: «La primera semana todos vimos que algo pasaba, que no acababa de funcionar. No sé qué pasó, se hicieron todos los inventos y las pruebas».

Afortunadamente, ha apuntado Laura Fa, la «agonía no duró demasiado», puesto que La familia de la tele duró poco más de un mes en emisión. La media de espectadores no alcanzó los 690.000 (con un 9% de share), y llegó a marcar un mínimo de 5,4% de cuota de pantalla y ser la sexta opción de la audiencia, por detrás incluso de La 2.