Tras marear al espectador, TVE pone fecha a la entrevista a Shakira pero sigue si aclarar su programación

TVE lleva semanas cebando una entrevista en exclusiva con Shakira, coincidiendo con el paso del programa Al cielo con ella de La 2 a La 1. Era lógico pensar que el espacio presentado por Henar Álvarez ocuparía el hueco dejado por Al margen de todo (cancelado tras tres emisiones por su baja audiencia) en la noche de los jueves, pero finalmente no ha sido así, lo que ha generado muchas preguntas sobre la parrilla de la cadena pública para después de Semana Santa.

Hace casi un mes que TVE anunció que Al cielo con ella, el talk show presentado por Henar Álvarez, iba a pasar de La 2 al prime time de La 1. Además, se anunció que en su estreno, la humorista iba a entrevistar nada más y nada menos que a Shakira.

No fue hasta el 22 de marzo que salió un adelanto de la entrevista grabada en México en la que la cantante colombiana confirmaba detalles de su gira Las mujeres ya no lloran y aseguraba que se crearía un estadio para sus conciertos en Madrid y que nuestra capital sería su residencia europea.

Mientras tanto, en la parrilla de TVE hubo cambios. El programa Al margen de todo, presentado por Dani Rovira las noches de los jueves, fue cancelado por sus paupérrimos datos de audiencia. En las dos últimas semanas, ese huevo fue opupado por La Revuelta con una doble entrega.

Se especuló que Al cielo con ella iba a ir los jueves tras La Revuelta, pero TVE no se pronunció hasta el pasado domingo, cuando en el Telediario del mediodía se dio la noticia.

“Henar Álvarez se viene a La 1 y ya tenemos fecha de estreno. Al cielo con ella estrenará nueva temporada el martes 7 de abril, después de La Revuelta”, dijeron los presentadores Marc Sala y Lourdes Maldonado.

🌤️ESTRENO de ‘Al cielo con ella’ el MARTES 7 DE ABRIL🌤️ Henar Álvarez llega a @La1_tve con la entrevista EXCLUSIVA a @shakira 🐺, la única que la cantante colombiana ha concedido a una televisión en España. pic.twitter.com/n9C0AFGn51 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 29, 2026

Henar Álvarez entró en directo para decir que: «He venido a ver cómo van las obras del plató nuevo. Vamos a llegar a La 1 por todo lo alto, de estreno, y estamos contentísimas preparando con muchísima ilusión esta nueva temporada y etapa. Estamos sedientas de llegar a la noche de TVE y hacéroslo pasar genial a todos y todas. Y por si alguien no se ha enterado, efectivamente, voy a entrevistar a Shakira, pero no solamente a ella; vamos a tener más invitadas, más invitados, nuestras colaboradoras y colaboradores de siempre, caras nuevas también, vamos a tener un montón de sorpresas».

Al cielo con ella, por lo tanto, competirá contra Supervivientes: Tierra de nadie, la gala que presenta Ion Aramendi los martes en Telecinco, y con la serie turca En tierra lejana.

Eso sí, RTVE no ha confirmado aún qué emitirá los jueves por la noche. ¿Habrá un nuevo formato o seguirán con la doble entrega de La Revuelta?