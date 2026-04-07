Luis Zahera desvela sus miedos en ‘El Hormiguero’: «Tengo una doble ansiedad»

Este lunes 6 de abril,el actor Luis Zahera ha vuelto a El Hormiguero para hablar, primero de Chungo, su monólogo que le está llevando por toda España y que le permite sacar su faceta cómica. En Madrid estará desde el 17 de abril en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid. Además, el gallego ha comentado que está viviendo un momento de «agotamiento» muy fuerte que le provoca una «doble ansiedad» y ha hablado con Pablo Motos de sus comienzos como monologista.

El actor, uno de los más queridos de nuestra industria, también está de estreno, puesto que hace apenas unos días se estrenó la nueva temporada de la serie Clanes, en la que es uno de los protagonistas junto a Tamar Novas y Clara Lago, que se puede ver en Netflix. Además, hace unas semanas estrenó. Zeta, la película protagonizada por Mario Casas para Prime Video.

Nada más entrar en el plató de Antena 3, Zahera ha confesado que se le han juntado muchos proyectos a la vez. «Estoy en el momento dulce de que te coincide todo. Siempre trabajamos los mismos. No sé, que los productores vayan a los teatros a ver a gente nueva. Tengo que empezar a rechazar cosas y aprender a decir que no», ha dicho en directo.

El actor ha reconocido que le educaron para trabajar sin parar “porque si no iba a terminar debajo de un puente». Por lo tanto, el gallego ha asegurado que: «Si dejo de trabajar, me da ansiedad. También me da ansiedad pensar si sabré hacer algo cuando pare de trabajar. Es una doble ansiedad. Hay que ser como la juventud de ahora, que se gestiona mejor el tiempo. Ellos valoran más su propio tiempo».

Sobre su monólogo, Motos le ha preguntado si es verdad que no lo tiene escrito y el actor ha respondido que: «Es cierto, no lo tengo escrito. Empecé con monólogos en la crisis del 2008. Contaba anécdotas mías. Luego decidí hacer un monólogo sobre por qué acabé de chungo, haciendo papeles terribles. Tenía tres horas de monólogo hablando sobre vivencias. Fui seleccionando y ahora tengo una hora y cuarenta. Es un divertimiento, Luis Zahera poniendo en ridículo a Luis Zahera».

Sobre lo de hacer monólogos, el actor ha confesado que «durante un tiempo, yo tenía un conflicto porque me sentía impostor haciendo monólogos. Llevo desde 2008 y lo iba a dejar, pero el año pasado fui al estreno de Lola Herrera con su hija Natalia (Dicenta). Le conté todo esto y me dijo: «Olvídate, tienes que seguir con esto. Ahora es el momento de divertir a todo el mundo. Mira cómo está el país».

Los inicios de Luis Zahera

El gallego le ha contado a Motos que se fue a Nueva York a trabajar como encargado del guardarropa de un restaurante y que al volver entró en el Centro Dramático Gallego. Consiguió su primer papel después de llamar al cineasta Roberto Vidal, ofrecerse para un papel y hacer una prueba (como borracho) en un bar.